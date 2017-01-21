İhmal Edilirse Ölümcül Olabilir



"Verem basili insandan insana bulaşır. Öksürme, hapşırma, konuşma sırasında ortama yayılan gözle görülen veya görülmeyen damlacıklarla hastalık bulaşır. Veremli hastaların, havlu, çatal ve kaşık gibi kişisel eşyaları bulaştırıcı değildir. Genellikle tedaviye alınan verem hastalarının bulaştırıcı özelliği, tedavinin ilk ayından sonra ortadan kalkar. İnsandan insana bulaşan bir hastalık olduğu için korunmada temel prensip, hastalığı erken teşhis etmek ve hemen tedaviye başlamaktır. Verem hastalığının tanısı fizik muayene bulgularının yanı sıra akciğer grafisi, direkt balgam mikroskopisi ve balgam kültürü yapılarak konur. Genellikle akciğerlere yerleşen bir hastalıktır, ancak lenf bezleri, kemikler, böbrekler ve beyin zarlarında da görülebilir." dedi.