Güneş kremini doğru kullanmanın yolları

Onkolog Tayfun Hancılar ”Bize sürekli söylenen ‘Güneş koruyucu kremi her 2 saatte bir bol bol kullanalım ki kanser olmayalım’ önerisi maalesef bu doğru değildir. Hatta kimi durumlarda güneş koruyucu kremler kansere yol açabilir.” şeklinde konuştu. Peki bu önerinin doğrusu nedir?

GÜNEŞ KREMİ KULLANMADAN GÜNEŞLENMENİN KURALLARI

Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Onkolog Tayfun Hancılar, ”güneş kremlerini doğru kullanırsak dost, yanlış kullanırsak düşman olur” diyor.

Yaz aylarında saat 09.00-11.00 arasında ya da 16.00’dan sonra açık tenli kişiler, ilk iki gün 10 dakika, daha sonraki günler 20 dakika, esmer tenliler ilk iki gün 20 dakika, daha sonraki günler 30-40 dakika hiç güneş koruyucu kullanmadan güneşlenebilirler ve bu süre vücudun D vitamini sentezlemesi için yeterli bir süredir. Bu sürelere dikkat edilirse cilt kanseri riski düşük olduğu gibi D vitaminin kansere karşı koruyucu özellikleri dolayısıyla tam tersine çok faydalıdır.

Ancak biliniyor ki meslekleri gereği uzun yıllar güneş altında kalanlarda bazal hücreli ya da epidermoid hücreli kanser sıktır ve bu kanserler vücudun güneşi çok gören baş boyun ve uzuvlarında sık, diğer bölgelerde seyrektir. Özellikle kısa sürede bronzlaşma çabaları nedeni ile oluşan cilt yanıkları ileride en tehlikeli cilt kanseri olan Malign Melanom’un ortaya çıkmasında etkendir.

Demek ki yukarıdaki sürelere uygun güneşlenme tarzında kanser riski yoktur, hatta D vitamini sentezlenmesi nedeni ile kansere karşı bir tür önlemdir. Ancak güneşte çok uzun süre kalmak risklidir.

“D VİTAMİNİNİN SENTEZLENMESİNİ ENGELLİYOR”

‘'Güneş giren eve doktor girmez'' sözü ile büyümüş nesiller olmamıza rağmen maalesef son dönemde güneşte kalmak o denli zararlı bir şey olarak gösterilmiştir ki neredeyse insanlara evde otururken bile güneş kremi kullandırılacak. Oysa üzerinde hiç durulmayan ya da özellikle konuşulmayan bir konu var; yüksek koruyucu faktör içeren güneş kremlerini kullandığımız zaman vücut D vitaminini yeterince sentezleyemiyor.

Oysa çok iyi biliyoruz ki birçok çalışmada kanda D vitamini seviyesi yüksek olanlarda, düşük olanlara kıyasla kalın bağırsak kanseri riski anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Kolon ve prostat kanseri haricinde D vitamini eksikliği depresyon, yaygın vücut ağrıları ve kalp hastalıklarına yol açmaktadır. Özellikle esmer tenlilerde yeterli D vitamini sentezlenmesi için daha uzun güneşte kalmak gerektiği düşünülürse güneşlenme esnasında sürekli güneş koruyucu kullanmak D vitamini sentezini azaltarak kanser riskini arttırabilir.