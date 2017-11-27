Gözlerinizi Aşırı Ovalamayın!

Keratokonus, gözün en dış ortamında bulunan saydam tabakanın incelmesi, bombeleşmesi veya dikleşmesi şeklinde tanımlanıyor.Hastalık tedavi edilmezse ya da ilerlemesi durdurulmazsa nihai körlüğe gidebiliyor.Nedenleri tam olarak bilinememekle birlikte, gözleri aşırı ovalamanın bu hastalığın gelişimine yol açabildiğini, tedavisinde ise en yeni yöntem olan hibrid lenslerin umut verici olduğunu belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi, “Son aylarda gözlük derecenizin hızla artmasından ve gözlük takmanıza rağmen sık sık net görememekten şikayetçiyseniz aklınıza keratokonus ihtimalini getirmekte fayda var” diyor.Özellikle de gözlük numarası yüksek düzeyde olan ve her kontrol muayenesinde astigmatik kırma kusuru artan kişilerde bu hastalığa sık rastlanıyor.Genetik kalıtımın, çeşitli sistemik hastalıklar veya göz rahatsızlıklarının bu hastalığa zemin hazırlayabildiğini belirten Uzman, “Dikkat çeken önemli bir bilgi de; ergenlik döneminde yoğun alerji şikayeti olanlarda gözü ovalamanın bu hastalığın gelişimine yol açtığını gösteren güncel yayınlar mevcuttur. Özellikle uzun süreli bilgisayar kullanımının artırdığı djital göz yorgunluğunun sıklıkla eşlik ettiği kuru göz sendromunda gözlerimizi aşırı ovalamak ileride bu rahatsızlığın görülme riskini artırmaktadır” diyor.Keratokonusun 15’li yaşlarda başladığını ve 10 yıl içerisinde hızlı ilerleme gösterdiğini belirten Doç. Çelebi, basit miyopi gibi normal bir kırma kusuru olan kişilerde 18 ile 25 yaşları arasında gözlük numaralarının durduğunu, buna karşın ilerlemenin 25 yaş sonrasında da devam etmesi halinde akla bu hastalığın getirilmesi gerektiğini belirterek “Özellikle 18 yaşından sonra da ilerleyen bir kırma kusurunuz varsa hatta bu kusur gözlük ile tam düzeltilemiyorsa siz bir keratokonus hastası olabilirsiniz. Tedaviye başlanmazsa görme düzeyi giderek azalıyor, ilerleme durdurulmazsa nihai körlüğe yol açabiliyor” diyor.Keratokonusun nihai tedavisi kornea nakli ancak her hastaya gerekmiyor. Son yıllarda daha ılımlı cerrahiler olan kornea içi halka uygulamaları ve korneal çapraz bağlama gibi tedaviler ile hastalığın ilerlemesinin durdurulması amaçlanırken, cerrahi dışı seçenekler arasında başı bugüne dek kontakt lensler çekiyordu. Ancak kontakt lenslerin sert olması nedeniyle hastaların kullanımda zorluk çektiğini bu nedenle uzun dönemli kullanamadığını belirten Çelebi, son dönemde yeni nesil kontakt lenslerin (hibrid lens) umut verici olduğunu söylüyor.Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıma giren hibrid lenslerin eş zamanlı olarak ülkemizde de sayılı merkezlerde tecrübeli göz hekimleri tarafından uygulanabildiğini söyleyen Göz Doktoru, “Yeni nesil kontakt lensler ile hastalarımıza hem yüksek konfor sağlayabiliyor hem de hastalığın ilerlemesini durdurabiliyoruz” diye konuşuyor.