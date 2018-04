GMO Başbakan Erhürman'dan gıda güvenliğinin sağlanması için söz istediler...

GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI, BAŞBAKAN ERHÜRMAN’DAN GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN SÖZ İSTEDİ

Gıda Mühendisleri Odası, halk sağlığının sağlanmasında ve korunmasında en önemli faktörlerden biri olan gıda güvenliği standardının ülkede henüz gereken seviyeye ulaşamadığını belirterek, Başbakan Tufan Erhürman’dan taleplerde bulundu.



Gıda Mühendisleri Odası’nın açıklamasına göre, Oda Başkanı Sıdıka Can başkanlığındaki heyet, Başbakan Erhürman tarafından kabul edildi.



Sıdıka Can, Başbakanlık’taki ziyarette Oda Yönetim Kurulu adına Başbakan Tufan Erhürman’a sunduğu yazıda, ülkede “tarladan çatala güvenli gıda” sloganıyla hareket edilecekse yasal mevzuatın, eksiklerinin giderilmesi, uygulanması ve denetlemesi gerektiğini kaydetti.



20 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Genel Gıda ve Yem Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra ülkede gıda güvenliği adına herhangi bir değişim olmadığını belirten Can, bunun başlıca sebeplerinden birinin yasanın alt tüzüklerinin henüz tamamlanmamasından kaynaklandığını aktardı.



Can, yine söz konusu yasada belirtilen ve ayda bir kez Başbakanlık Müsteşarı başkanlığında toplanması gerekli olan Gıda Risk Değerlendirme Kurulu toplantılarının sözde kaldığını belirterek, yasanın yürürlüğe girmesinin üzerinden dört yıl geçmiş olmasına rağmen etkin hale getirilememesinin ülke ve en önemlisi halk sağlığı için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı.







Can şöyle devam etti:



“Dolayısıyla hem Odamız için hem de Hükümetiniz için yeni olan bu dönemde ülkemizde gıda güvenliği standardını sağlamak adına belirlenmesi gereken ilk hedef ‘Genel Gıda ve Yem Yasası’ alt tüzüklerinin tamamlanması için gerekli çalışmaları başlatmak ve de Gıda Risk Değerlendirme Kurulu’nu aktif hale getirmek olduğu inancındayız.



Gıda güvenliği standardı öncelikli olarak halk sağlığını korumak adına oluşturulması gereken bir sistem olmakla birlikte ülkemizdeki yerli gıda üretimini de belirli bir standarda taşıyarak dünya standartlarında rekabet edebilir kalitede ürünler üretebilmek adına ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşımaktadır.



Ülke ekonomisinde önemli bir yeri olması gereken yerli üretimin desteklenmesi, yerel ürünlerin geliştirilmesi ve tüketiminin teşvik edilmesi için tarladan çatala olan süreçteki gıda zincirinde ilgili meslek gruplarının en iyi şekilde koordine edilerek her aşamada etkin kontrolün sağlanması ve gıda güvenliği standardına uygun ürünlerin üretilmesiyle tüketicinin yerel gıdalarımıza karşı güveninin yeniden kazanılması gerekmektedir.



YENİ VE SOMUT GİRİŞİMLER İÇİN SÖZ TALEBİ

Yazıda, gıda güvenliği için Başbakanlık’a düşen sorumlulukların gereği olarak yeni ve somut girişimler için söz istendi ve “Sağlıklı yaşam için sağlıklı gıdaya ulaşmak her bireyin olduğu kadar ülkemiz insanının da hakkı olduğuna olan inancımızla, çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarız” denildi.