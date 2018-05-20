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Ege Üniversitesi’nde literatüre giren çalışma: Yeni bir bakteri türü keşfettiler

Ege Üniversitesi'deki bilim insanları keşfettikleri yeni bakteri türünü bilim literatürüne kazandırdı. 10 yıllık çalışmalarının sonucunda, akciğer enfeksiyonuna yol açan ve 'Mycobakterium Celeriflavum' adını verdikleri yeni bakteri türünün özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda hastalığa yol açabildiği belirtildi.

Ege Üniversitesi’nde literatüre giren çalışma: Yeni bir bakteri türü keşfettiler

Ege Üniversitesi'deki bilim insanları keşfettikleri yeni bakteri türünü bilim literatürüne kazandırdı. 10 yıllık çalışmalarının sonucunda, akciğer enfeksiyonuna yol açan ve 'Mycobakterium Celeriflavum' adını verdikleri yeni bakteri türünün özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda hastalığa yol açabildiği belirtildi.

20 Mayıs 2018 Pazar 15:51
Ege Üniversitesi’nde literatüre giren çalışma: Yeni bir bakteri türü keşfettiler

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Çavuşoğlu ile ekibi, akciğer enfeksiyonuna yol açan ve ‘Mycobakterium Celeriflavum’ adını verdikleri yeni bakteri türü keşfederek, bilim literatürüne kazandırdı.

10 YILLIK ÇALIŞMANIN SONUCU

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Türkiye’deki en gelişkin laboratuvarlardan birine sahip olduklarını belirten Prof. Dr. Çavuşoğlu, akciğer enfeksiyonuna yol açan bakteri türünün keşfedilmesinin 10 yıllık çalışmanın ürünü olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “İnsanlarda hastalığa yol açan yeni bakteri türleri buluyoruz. Dünyada da bunun örnekleri var. Biz de çalışma ekibimiz ve uluslararası araştırıcılarla birlikte yeni bir bakteri türü bulup, isimlendirerek, dünya literatürüne sunduk. İlk kez bizim tarafımızdan bulunan bakteri türü, özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda hastalığa yol açabiliyor. Yaklaşık 10 yıllık süreçti. Bu bakterinin adı kondu ve hangi antibiyotiklerden etkilendiği belirlendi. Süreç tamamlanmış durumda. Bizim laboratuvarımız mikro bakterilerle ilgili çalışma yapan laboratuvar. Türkiye’deki en gelişkin laboratuvarlardan biri diyebiliriz. Her türlü kültür, genetik testler yapabiliyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Çavuşoğlu, keşfedilen bakterinin daha önce hastalarda tespit edilemediğini, artık yapılacak testlerle belirlenip, tedavisinin hızla yapılabileceğini söyledi.

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REKTÖRDEN ZİYARET

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Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı laboratuvarlarında öğretim üyeleri ile bir araya gelen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Laboratuvarlarda görevli sağlık personeliyle de görüşen Budak, akciğer enfeksiyonuna yol açan yeni bakteri türü keşfederek, bilim literatürüne kazandıran Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Çavuşoğlu ile ekibini kutladı.

‘DESTEĞİMİZ SÜRECEK’

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Her alanda önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren Rektör Budak, bilimsel çalışmalara ayrı önem verdiklerini söyledi. Ege Üniversitesi’nin bilim dünyasında öne çıkmasını sağlayan fakültelerden birinin de Tıp Fakültesi olduğunu belirten Budak, “Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Cengiz Çavuşoğlu hocamız ve ekibi dünyada ilk kez ‘Mycobakterium Celeriflavum’ adı verilen bir mikro bakteri türünü keşfedip bilimsel literatüre kazandırdı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak hocamız ve ekibiyle dünya bilimine sağladıkları katkı ve çalışmalarından dolayı gurur duyuyoruz. Bu tür çalışmalar Ege Üniversitesi’nin uluslararası arenada görünürlüğünü artırıyor ve bilimsel prestijine de çok ciddi katkılar sağlıyor. Hem bilimsel araştırma projelerimizle hem de bütçemizle bu tip çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

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