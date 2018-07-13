Demir eksikliği nasıl giderilir? İşte demir eksikliğini gideren besinler

Demir eksikliği, vücudun yeterli miktarda demir içermediği durumlarda ortaya çıkar. Vücudunuz yeterli miktarda hemoglobine sahip değilse, dokularınız ve kaslarınız yeterli oksijen almaz ve etkili bir şekilde çalışamaz. Bu anemi denen bir duruma yol açar. Demir eksikliğinin yaygın nedenleri arasında zayıf diyet veya kısıtlayıcı diyetler, enflamatuar barsak hastalığı, gebelik sırasında artan gereksinimler ve ağır dönemlerde kan kaybı veya iç kanama olarak sayılabilir. Nedeni ne olursa olsun, demir eksikliği yaşam kalitenizi etkileyebilecek hoş olmayan semptomlarla sonuçlanabilir. Bunlar, kötü sağlık, konsantrasyon ve iş verimliliğini içerir. Çok yorgun hissetmek, demir eksikliğinin en sık görülen belirtilerinden biridir .



Demir eksikliğinin belirtileri ve semptomları, aneminin şiddetine, ne kadar hızlı geliştiğine, yaşınıza ve şu andaki sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Peki demir eksikliği nasıl giderilir?

Yağsız et yiyin

Vücudunuzda demir eksikliği olabileceğini düşünüyorsanız, günlük menünüze ekstra bir yağsız et ilave etmeyi deneyin.

Sebzelerinizi buharla pişirin

Buğulama işlemi, içinde bulunan demirin biyoyararlanımını artırır. Sadece sebzelerinizin fazla pişmemesine dikkat edin, çünkü bu onların sunabileceği hassas besinlerin çoğunu hızla bozabilir.

C Vitamini tüketmek

C Vitamini olarak bilinen askorbik asit, bağırsaklardaki demirin emilmesinde önemli bir rol oynar. Demir açısından zengin gıdalar ile birlikte C Vitamini yüksek gıdalar tüketmek, demir eksikliği önlenmesi sağlar.

Daha fazla B Vitamini

Folik asit (B-9) ve kobalamin (B-12), demir eksikliğinin giderilmesine veya önlenmesine yardımcı olabilir. B-12, hepsi de büyük demir kaynakları olan balık, kümes hayvanları ve kırmızı etlerden elde edilebilir. B-9, avokado, portakallar, koyu yapraklı yeşillikler ve aynı zamanda birçok baklagil ve sebzelerde bulunur.

Sigara dumanından kaçının

Sigarayı bırakmak sadece demir seviyenizi değil, sağlığınızın her yönünü de iyileştirecektir.

Sindirim sisteminizi iyileştirin

Demir, vücudun sindirilmesi için çok zordur ve işlenecek bir çok hidroklorik asit gerektirir. Daha önce bahsedildiği gibi, tamamen sağlıklı bir sindirim sistemi ile bile, insan vücudu hala yediğimiz gıdalardan toplam biyo-mevcut demirin% 20'sinden daha azını emer. Sindirim dengesizleşirse, bu sayı önemli ölçüde düşecektir. Bu konuda bir uzmandan destek alın.

Pekmez tüketin

Pekmez, demir eksikliği için en eski doğal ilaçlardan biridir. Pekmezde; kan hücresi üretimini hızlandırdığı ve anemiyle mücadele ettiği bilinen folik asit ve diğer B vitaminleri de yüksektir.

Süt ürünlerini ara öğün olarak tüketin

Demir eksikliği ileri boyutta olan kişiler; süt, yoğurt ve ayran gibi kalsiyum içeren gıdaları yemeklerin yanına değil, ara öğünlerde tüketmelidir. Çünkü kalsiyumun demirin emilimini yavaşlatma özelliği vardır.