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Çok uyuyanlar sinirli, az uyuyanlar enerji dolu

"Uyumak sağlığınız için çok önemlidir. Fakat bu uyuyabildiğiniz kadar uyumalısınız demek değildir. Çünkü fazla uyku kişinin psikolojisini de olumsuz yönde etkileyebiliyor."

Çok uyuyanlar sinirli, az uyuyanlar enerji dolu

"Uyumak sağlığınız için çok önemlidir. Fakat bu uyuyabildiğiniz kadar uyumalısınız demek değildir. Çünkü fazla uyku kişinin psikolojisini de olumsuz yönde etkileyebiliyor."

17 Ağustos 2018 Cuma 23:24
Çok uyuyanlar sinirli, az uyuyanlar enerji dolu

Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Güveli, uykuyla ilgili önemli mesajlar verdi.

"Normal uyku süresinin ortalama 7 saat olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Ama kişiden kişiye değişen ufak farklar olabilir. Kişiliğimiz ve uyku ihtiyacımız arasında bir bağ olduğunu da bilmekte fayda var sanırım." diyen Güveli, "Az uyuyanlar fazla uyuyanlara kıyasla daha enerji dolu daha etkin ve daha dışa dönük insanlardır. Kendilerinden ve hayatlarından memnun oldukları gibi dış dünya ile olan iyi iletişimleri nedeniyle dışarıdaki insanlar tarafından da sevilirler. Sosyal insanlardır genellikle. Burada şunu da unutmayalım bu kadar faal bir insanın uyku ile zaman geçirmesi de kendine göre bir kayıp olarak değerlendirilebilir. Ve bu nedenle sınırlar zorlanarak az uyunmuşta olabilir. Her ne olursa olsun uykuyu azaltmanın yaşamın verimliliğini artırdığı da ortadadır." diye konuştu.

"Uzun uyuyanlar ise genelde; sıkıntılı gergin, kendileri ve çevre ile sürekli kavga halinde olan, en azından eleştiri okları ile kendine ve çevreye daha fazla saldıran tiplerdir." tespitinde bulunan Mustafa Güveli, "Bununla birlikte uzun uyuyanların daha fazla REM uykusu uyudukları ve sanatçı ruhlu oldukları sanatsal yaratıcılıklarının daha iyi olduğu da unutulmamalıdır. Araştırmalar kısa uyumanın öğrenilebileceğini ortaya koymuştur. Burada daha etkin bir uyumanın öğrenileceğinden bahsetmek lazım. Kaliteli ve dinlendirici bir uyku uzun ve kalitesiz bir uykudan daha faydalı olduğunu hatırınızdan çıkarmayınız." dedi.

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