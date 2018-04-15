Bu yiyecekleri asla dondurucuya koymayın!

Dondurucu birçok durumda hayat kurtarıcı görevi görüyor ancak bazı yiyecekleri asla dondurucuya koymamak gerekiyor. İşte o yiyecekler…

Baharatlar

Çoğu baharat ve çeşniler, raflarda saklanmalıdır. Dondurucu baharatların raf ömrünü uzatmaz, tat ve aromalarında büyük değişikliğe sebep olur. Sarımsak, biber ve vanilya acı olur. Soğan ve kırmızı biberin lezzeti değişir. Köri ise küflü bir aromaya sahip olur. Diğer bir yandan taze baharatlar, dondurulabilir. Ancak sadece tatlandırıcı olarak kullanılırsa sağlıklı olur. Yoksa ıslak ve gevşek bir hale gelirler.

Peynir

Keçi, lor peyniri gibi yumuşak peynirleri dondurucudan aldığınız zaman taneli olur. Çedar veya kaşar peyniri gibi sert peynirler ise derin dondurucuda saklanabilir ama yine de dondurucudan çıkardıktan sonra peynirleriniz solgun olabilir.

Pişmiş makarna

Bazı taze makarnaları pişirmeden önce dondurucuda saklayabilirsiniz. Ancak pişirildikten sonra buzdolabında saklamalısınız. Dondurulmuş pişmiş makarna çözüldükten sonra lapa gibi bir hale gelecek ve tekrar ısındıktan sonra tadı çok kötü olacaktır.

Süt ürünleri

Hemen hiçbir süt ürünü dondurucu dostu değildir. Krema dondurucudan çıktıktan sonra dağılarak sulu ve kremsi olur, yoğurt, süt ve süt bazlı ürünler sos haline gelir.

Belli başlı sebze ve meyveler

Özellikle içinde yüksek miktarda su olan ürünler, dondurucudan çıkarıldıktan sonra gevşek ve cıvık olur. Muhtemelen donma ve çözülme sonrası lezzet ve kokusunda da bir değişiklik meydana gelecektir. Marul, salatalık, lahana ve karpuz buzdolabında saklanmalı. Domates dondurulabilir ama sonrasında sadece yemek yapmak için kullanılmalıdır.

Yumurta

Yumurta genişleyerek, kabuğu çatlar ve bakteriler içine girer. Hatta bazen kabuk bozulmadan kalır, sarısı ve yumurta akını karıştırdığınızda şuruplu ve sert bir kıvam oluşur. Benzer şekilde, soslar ve şekerli krema da yumurta ile yapıldığından dondurucudan çıkarıldığında sert ve lastik gibi olabilir.

Soslar

Salata sosları ve çeşnileri, mesela mayonez gibi sosları buzdolabında saklamak daha iyi. Aynı zamanda bunları açtıktan sonra hemen yemek güvenli. Dondurduğunuz zaman içindeki malzemeler ayrışacak. Mayonez içindeki yumurtalar, yağ ve sirke ayrılarak, üzerinde sıvı bir tabaka bırakacaktır.

Patates

Patates kızartması olmadığı sürece, patatesleri asla dondurucuda saklamayın. Patatesler dondurucuda saklanıp çıkarıldıktan sonra lapa, solgun, sulu ve sert olacaktır.

Kızartılmış gıdalar

Dondurulmadan önce gevrek olan gıdalar, çözülmesi sonucu hamur gibi bir hale gelir. Ancak burada istisnai bir durum var; ev yapımı kızarmış patatesleri kızarttıktan sonra dondurucuya koyabilirsiniz. Ve çözülme olmadan da hemen kızartmalısınız. Tadı hala güzel, gevrek olur ayrıca yağ miktarını ayarlayarak daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz.