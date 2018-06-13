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Bu kanser sadece fotoğraflarla anlaşılıyor!

Her hastalığın belli semptomları var ancak bazı hastalıklar var ki kendini çok iyi gizleyebiliyor. Bir anne 2 yaşındaki oğlunun fotoğraflarını çekerken hiç tahmin edemeyeceği bir hastalıkla karşılaştı.

Bu kanser sadece fotoğraflarla anlaşılıyor!

Her hastalığın belli semptomları var ancak bazı hastalıklar var ki kendini çok iyi gizleyebiliyor. Bir anne 2 yaşındaki oğlunun fotoğraflarını çekerken hiç tahmin edemeyeceği bir hastalıkla karşılaştı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 09:17
Bu kanser sadece fotoğraflarla anlaşılıyor!

That's Life'ın haberine göre Akshata Rao isimli anne, 2 yaşındaki oğlu Aayaan'ın fotoğrafını çektiğinde bir ayrıntı dikkatini çekti. Her fotoğrafta çocuğun sol gözünde beyaz bir nokta beliriyordu. Bu beyaz noktayı önce anlamlandıramayan Akshata, daha sonra gözdeki parlaklığın büyümesiyle paniğe sürüklendi ve internette ilgili semptomları araştırmaya başladı.

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ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR

Yaptığı araştırmalar sonucu çocuğunda çok nadir görülen bir kanser türü olabileceğini düşünen anne, bir göz doktoruna danıştı. Aayaan'ın retinasında bir tümör olduğunu ve göz sinirine yayıldığını tespit eden doktor, hastalığın genellikle fotoğraflar sayesinde anlaşıldığını söyledi. Küçük çocuğun göz siniri ve gözü alınarak yapay bir göz yerleştirildi. Operasyondan sonra doktorlar tümörün tam zamanında fark edildiğini söyledi.

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Son Güncelleme: 13.06.2018 09:20
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