Bu 5 besin kalbi genç tutuyor

29 Eylül Dünya Kalp Günü öncesinde Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, kalbi genç tutan besinleri sıralıyor.

Tereyi saplarıyla tüketin kolesterolü engelleyin

Kalbi yaşlandıran en önemli sebeplerden biri kötü kolesteroldür. Kötü kolesterol yüksekliği kalp ve damar hastalıklarının en önemli sebebidir. Tere, kötü kolesterolü düşürüp, iyi kolesterolü yükselttiği için kalp ve damar sağlığı açısından önemli bir yeşildir. Güçlü bir antioksidan olduğu için de kalp-damar dokusuna zarar verebilecek serbest radikallerle savaşır. Terenin çiğ ve saplarıyla tüketilmesi önerilir; ancak salata içinde ya da yemeklerle de tüketilebilir. Genelde ıspanak bilinse de tere, demiri en zengin oranda içeren yeşillerdendir. Kalbin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olan tere, linolik yağ asitleri ve kalsiyumu da yoğun oranda içerir. Tere tüketirken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de taze olması ve kesinlikle sararmamış olmasıdır.

Pancar kalp kaslarını güçlendiriyor

Başta pancar olmak üzere kırmızı besinler; kalbe kan akımını düzenler, kalp ve damar hastalıklarında tedavi edici rol oynar. Doğal şeker ve folik asit içeren pancar; kalbin çalışmasında önemli rol oynayan potasyumun da doğal yoldan alınmasını sağlayan bir besindir. İçerdiği potasyum etkisi ile başta kalp kasları sağlığı için etkilidir. Yapılan son araştırmalar C vitamininin, düzenli egzersiz kadar kalp damar hastalıkları riskini azalttığını gösteriyor. Turp aynı zamanda yoğun bir C vitamini kaynağı olarak da kalp ve damar sağlığını korur.

Sarımsak kan basıncını dengeliyor, damar sağlığını koruyor

Gelişen tıpla birlikle insan ömrü her geçen gün daha da uzuyor. Bu uzun ömürde sağlıklı bir kalbin rolü de tabi ki çok önemli. Doğal antibiyotik sayılan sarımsak, her gün çiğ ya da az pişirilerek tüketildiğinde içerdiği vitamin ve minerallerle kalp sağlığını korur. Her gün 1 diş sarımsak tüketmek, damar içinde pıhtılaşmayı engelleyerek koroner kalp hastalıklarının oluşma riskini azaltır. Sarımsak, damarları genişletici etkisi ile kan basıncını düşürür ve tansiyonu yüksek hastalarda kan basıncının kontrol altına alınmasını sağlar.

Sağlıklı bir kalp için haftada 2 gün nohut

Kalbi yaşlandıran en önemli faktörlerden biri sağlıksız beslenmedir. Kalp dostu baklagillerin besinlerin başında nohut geliyor. Nohut; kompleks karbonhidratlar ve posadan zengin bitkisel protein kaynağıdır. Haftada en az 2 defa tüketilmesi gereken baklagiller grubundan nohut yağ, doymuş yağ ve kolesterolden fakirdir. Bu anlamda kolesterolü düşürücü etki gösterir. Nohut haşlanarak leblebi gibi ya da yemek olarak tüketilebilir. Aynı zamanda kan şekerini de düzenler.

Balık, kalp ritmini düzenler

Selenyum ve demir kaynağı balık, aynı zamanda içerdiği omega 3 ve 6’lar ile kalp dostudur. Doymamış yağ oranı yüksek olan balık; kanın pıhtılaşmasını azaltır, kalp ritmini düzenler. İçeriğinde bulunan omega 6 yağ asitleri, kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Kalp sağlığı için protein grubu besinler de önemlidir. Bu anlamda en iyi protein kaynağı balıktır. Kalp sağlığı için balık haftada 3 kez ızgara ya da buğulama olarak tüketilebilir.