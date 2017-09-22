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22 Eylül 2017 Cuma 09:55

Beyin Kanseri Tedavisinde Ümit Veren Keşif!

Beyin Kanseri Tedavisinde Ümit Veren Keşif!

Beyin Kanseri Tedavisinde Ümit Veren Keşif!
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Stanford Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının araştırması, bazı agresif beyin kanserleriyle mücadele açısından "umut verici" olarak nitelendirildi. Çalışmayla, tümörlerin, sinir hücreleri tarafından üretilen bir moleküle erişimlerinin engellemesi durumunda büyümelerinin durduğu keşfedildi.

Sonuçları, "Nature" dergisinin internet sitesinde yayımlanan ve yüksek lisans öğrencisi Humsa Venkatesh liderliğinde yürütülen araştırma, neuroligin-3 molekülünün yoksunluğunun insanlarda görülen yüksek aşama gliyomun hayvanların beyinlerinde yayılmasını engellediğini gösterdi.

Araştırma ekibinden nöroloji dalı öğretim üyesi Michelle Monje de daha önce yapılan bir çalışmadan yola çıkarak yürüttükleri araştırma sırasında yüksek aşama gliyomun (beyin tümörü) neuroligin-3 molekülünden yoksun ancak normal beyin fonksiyonlarına sahip farelerde birkaç ay boyunca yayılmadığının gözlendiğini açıkladı.

Monje, bulguların, insanlarda yüksek aşama gliyomun kontrol altına alınmasında izlenecek stratejiye yardımcı olabileceğini dile getirdi.

Michelle Monje liderliğinde 2015 yılında yapılan çalışma, neuroligin-3'ün yüksek aşama gliyom hücrelerinin büyümesini körüklediğini ortaya koymuştu.

 
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