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Benler ne zaman tehlike habercisidir?

Dermatolog Dr. Eylem Acar’dan cilt kanseri uyarısı... Bazen doğuştan olan bazen de sonradan ortaya çıkan benler çoğu zaman ciddiye alınmaz. Ancak bazen cilt kanserine işaret edebilir. İşte o sinyaller.

Benler ne zaman tehlike habercisidir?

Dermatolog Dr. Eylem Acar’dan cilt kanseri uyarısı... Bazen doğuştan olan bazen de sonradan ortaya çıkan benler çoğu zaman ciddiye alınmaz. Ancak bazen cilt kanserine işaret edebilir. İşte o sinyaller.

16 Eylül 2018 Pazar 10:58
Benler ne zaman tehlike habercisidir?

Sıradan benlerin kansere dönüşme ihtimali düşüktür. Ancak melanom adı verilen ve ölümcül olabilen kanserin bazı ben tiplerinden kaynaklanması ve görüntüsünün sıradan bir bene benzemesi kişileri bazen yanıltabilir. Bu nedenle vücudumuzun herhangi bir yerinde oluşan bir benin ne derece risk taşıdığını öğrenmek için mutlaka bir dermatoloğa muayene olmalısınız. Tıp dilinde “malin melanom” olarak adlandırılan cilt kanseri, pigment hücrelerinden (deriye renk veren hücreler) köken alır ve çok hızlı ilerler. Bu hastalık dünyada görülme sıklığı oranı en hızlı artan kanser türlerinden biridir.

ERKEN TANI KONULMAZSA…

Malin melanom lezyonlarının yüzde 30'u bir ben üzerinde gelişirken yüzde 70'i normal bir cilt zemininde oluşur. Erken evrede tanı konulduğunda etkin bir şekilde tedavi edilebilir. Ancak bu dönemde tanı konulamazsa hızla bölgesel lenf düğümlerine, ardından tüm vücuda yayılır ve tedavi şansı önemli ölçüde ortadan kalkar.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Deri kanseri gelişim riski yüksek olan kişiler daha dikkatli olmalıdır: Açık tenli, açık renk gözlü, kızıl-sarı saçlı veya kolaylıkla güneş yanığı gelişebilen deri tipine sahip kişiler, uzun süre veya aralıklı olarak yoğun güneş ışığına maruz kalmış kişiler, ailesinde deri kanseri malin melanom olanlar, anormal görünümlü nevüsü olan kişiler, doğumsal çok sayıda benleri olanlar.

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ERKEN TEŞHİSİ MÜMKÜN MÜ?

Her bireyin aylık periyotlarla kendi benlerini muayene etmesi önerilir. Bu muayene sırasında saptanan bende asimetri, sınır düzensizliği, renk değişikliği (benin birden çok renk içermesi), belirgin büyüme, iltihabi reaksiyon ya da kanama cilt kanserine işaret edebilir. Bununla birlikte değişik görünümlü, hızlı büyüyen, pigmente bir lezyonun saptanması durumunda da acilen bir dermatoloğa başvurulmalıdır.

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BENİ ALDIRMAK ZARARLI MI?

Benler genellikle estetik kaygıları ortadan kaldırmak amacıyla tedavi edilir. Eğer bir ben renk, şekil, boyut olarak hızlı bir değişime uğruyorsa, kaşınma, kanama veya ağrı varsa melanom olma olasılığı yüksektir ve bu durumda benin alınması gerekebilir.

Öte yandan ben alınması kesinlikle kanser oluşumunu tetiklemez. Aksine olası bir kanserin erken teşhis ile yakalanması sağlanır.

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