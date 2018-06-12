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Bayramda beslenmeye dikkat

Ramazan ayında oruçla birlikte beslenme alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle bayramda mide problemleri yaşamak istemeyenlere diyetisyenlerden uyarı geldi. Diyetisyen Bengü Ünal, ramazan sonrasında yağlı ve karbonhidratlı besinlerden uzak durulması gerektiğini belirtip, baklava yerine sütlü tatlıları tavsiye etti.

Bayramda beslenmeye dikkat

Ramazan ayında oruçla birlikte beslenme alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle bayramda mide problemleri yaşamak istemeyenlere diyetisyenlerden uyarı geldi. Diyetisyen Bengü Ünal, ramazan sonrasında yağlı ve karbonhidratlı besinlerden uzak durulması gerektiğini belirtip, baklava yerine sütlü tatlıları tavsiye etti.

12 Haziran 2018 Salı 10:02
Bayramda beslenmeye dikkat

Diyetisyen Bengü Ünal, bayramda beslenmeyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Ramazanayında oruç nedeniyle yaşanan beslenme alışkanlıkları arkasından normal beslenmeye geçerken bazı konulara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ünal, "Bayram sabahı yapılan kahvaltılarımızda sahurda tüketmediğimiz simit, poğaça ve börek tarzı besinler yerine daha hafif bir kahvaltıyla başlangıç yapabiliriz. Özellikle bu tarzdaki besin gruplarımız çok fazla yağlı ve karbonhidrat ağırlıklı olduğu için birden yüklenmek besin gruplarını tüketmek sağlıkla ilgili problemlere neden olabilir. Mide rahatsızlıkları ve hazımsızlık yaşayabilirsiniz" dedi.

Kahvaltılara dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Ünal, "Eğer bayram sabahı kahvaltınızı zenginleştirmek istiyorsanız sebzeli omlet ve menemen tercih edebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken tabağa alınan besinlerin porsiyon değeridir. Masada sarma bulunuyorsa, bu sarmadan 4 tane yiyip bir dilim ekmeği azaltabilirsiniz" diye konuştu.

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'SÜTLÜ TATLILARI TERCİH EDİN'

Bayramda ağır ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesini öneren Ünal, "Fazla şekerli tatlılar yemek, kan şekerinin dalgalanmasına neden olur. Bu durum daha çok kalori almanıza ve yağlanmaya yol açar. Beslenmeye ani başlangıç yapmak yerine daha hafif başlangıçlar yapabilirsiniz. Eğer ani başlangıçlar yapılırsa vücutta yağlanma oluşur. Bir dilim baklava, iki porsiyon meyve, iki tane ceviz ve bir dilim ekmek yerine geçiyor. Meyvelerden hangisini azaltmak istiyorsanız listenizden çıkarıp bir dilim baklavayı tercih edebilirsiniz" dedi.

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