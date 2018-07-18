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Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozabiliyor

Sıcaklıkların arttıkça bireylerde huzursuzluk, tahammülsüzlük, sinir, öfke kontrol sorunları, mutsuzluk gibi bir takım problemlere yol açtığını ifade eden Psikolog Dilek Gülveren, depresyon ve panik atak olan hastaları uyardı.

Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozabiliyor

Sıcaklıkların arttıkça bireylerde huzursuzluk, tahammülsüzlük, sinir, öfke kontrol sorunları, mutsuzluk gibi bir takım problemlere yol açtığını ifade eden Psikolog Dilek Gülveren, depresyon ve panik atak olan hastaları uyardı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:32
Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozabiliyor

Psikolog Gülveren, "İş hayatında, ekip arkadaşlarıyla yaşanan anlaşmazlıklar, tükenmişlik sendromu ve trafikte yaşanan kavgalar buna örnek olarak gösterilebilinir. (Amerika’da trafikte korna çalmanın sıcak havalarda sıklaştığı gözlemlenmiştir). Ayrıca sıcak havalarda önemli kararlar alırken içinde bulunulan durumlara temkinli yaklaşmak gerekir. Yeni bir iş girişiminde bulunurken, boşanma kararı alırken, hayatımızı yönlendirecek kararlar verirken, bu durumu göz önünde bulundurmakta fayda vardır" dedi. 

Yaz aylarında psikolojinize iyi gelecek 4 tavsiye 

Sıcak havalarda psikolojimizi korumamıza yardımcı olacak tavsiyeler veren Psikolog Gülveren, önerilerini 4 maddede şu şekilde sıraladı: 

"Geceleri alacağınız bir duş sakinleşmenize ve kaliteli bir gece uykusu almanıza yardımcı olacaktır. Uyumadan önce yemek yenmemesi ve akşamları hafif gıdalar tüketilmesi de aynı şekilde kaliteli bir gece uykusunun alınmasını sağlayacaktır. Psikolojik rahatsızlığı olan bireylerin özellikle bu havalarda ilaç kullanımına özen göstermeleri, serin ve klimalı ortamlarda bulunmaları önemli ve dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Buna ek olarak sıcak havalarda sık ve ağızdan alınan oksijen, kalp atışını hızlandırma özelliğine sahip olması nedeni ile panik atak olarak adlandırılmasına ve kaygı seviyesinin daha da yükselmesine neden olacaktır. Bol su tüketimi, vücudun su dengesini koruyarak sıcakların ve nemin oluşturacağı stresi azaltacaktır. Bunun olmaması vücudun mineral dengesinin bozulmasına sinir, öfke ve kaygı olgularının sık yaşanmasına neden olacaktır. Vücudun yeterli sıvı ihtiyacı karşılanmalı, asitli ve şekerli içeceklerden uzak durulmalıdır. Bireylerin güneş ışınlarının dik geldiği, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmaları, kendilerini hem fiziksel hem de psikolojik olarak korumalarına yardımcı olacaktır. Dışarı çıkıldığında ise ince, rahat ve açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Açık renkli kıyafetlerin güneş ışınlarını yansıtma özelliği olduğundan stresin azalmasına da olumlu katkı sağladığı görülmektedir." 

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