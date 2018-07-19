banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93003
ALTIN
188.945
DOLAR
4.8206
STERLİN
6.2555
EURO
5.5954
Kara para soruşturması sürüyor
KARA PARA SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Vurgun soruşturması sürüyor
VURGUN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Uyuşturucu ve çalıntı altın bulundu
UYUŞTURUCU VE ÇALINTI ALTIN BULUNDU
Şantaj zanlıları tutuksuz yargılanacak
ŞANTAJ ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozabiliyor

Sıcak havaların hakim olduğu bugünlerde, sıcaklık artışı vücut dengesini hem fiziksel, hem de psikolojik olarak etkilerken, Psikolog Dilek Gülveren, "Panik atak ve depresyona yatkın bireylerin sıcak havalarda daha temkinli olmaları gerekiyor" dedi.

Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozabiliyor

Sıcak havaların hakim olduğu bugünlerde, sıcaklık artışı vücut dengesini hem fiziksel, hem de psikolojik olarak etkilerken, Psikolog Dilek Gülveren, "Panik atak ve depresyona yatkın bireylerin sıcak havalarda daha temkinli olmaları gerekiyor" dedi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 23:40
Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozabiliyor

Sıcaklıkların arttıkça bireylerde huzursuzluk, tahammülsüzlük, sinir, öfke kontrol sorunları, mutsuzluk gibi bir takım problemlere yol açtığını ifade eden Psikolog Dilek Gülveren, depresyon ve panik atak olan hastaları uyardı. 

Psikolog Gülveren, "İş hayatında, ekip arkadaşlarıyla yaşanan anlaşmazlıklar, tükenmişlik sendromu ve trafikte yaşanan kavgalar buna örnek olarak gösterilebilinir. (Amerika’da trafikte korna çalmanın sıcak havalarda sıklaştığı gözlemlenmiştir). Ayrıca sıcak havalarda önemli kararlar alırken içinde bulunulan durumlara temkinli yaklaşmak gerekir. Yeni bir iş girişiminde bulunurken, boşanma kararı alırken, hayatımızı yönlendirecek kararlar verirken, bu durumu göz önünde bulundurmakta fayda vardır" dedi. 

Yaz aylarında psikolojinize iyi gelecek 4 tavsiye 

Sıcak havalarda psikolojimizi korumamıza yardımcı olacak tavsiyeler veren Psikolog Gülveren, önerilerini 4 maddede şu şekilde sıraladı: 

"Geceleri alacağınız bir duş sakinleşmenize ve kaliteli bir gece uykusu almanıza yardımcı olacaktır. Uyumadan önce yemek yenmemesi ve akşamları hafif gıdalar tüketilmesi de aynı şekilde kaliteli bir gece uykusunun alınmasını sağlayacaktır. Psikolojik rahatsızlığı olan bireylerin özellikle bu havalarda ilaç kullanımına özen göstermeleri, serin ve klimalı ortamlarda bulunmaları önemli ve dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Buna ek olarak sıcak havalarda sık ve ağızdan alınan oksijen, kalp atışını hızlandırma özelliğine sahip olması nedeni ile panik atak olarak adlandırılmasına ve kaygı seviyesinin daha da yükselmesine neden olacaktır. Bol su tüketimi, vücudun su dengesini koruyarak sıcakların ve nemin oluşturacağı stresi azaltacaktır. Bunun olmaması vücudun mineral dengesinin bozulmasına sinir, öfke ve kaygı olgularının sık yaşanmasına neden olacaktır. Vücudun yeterli sıvı ihtiyacı karşılanmalı, asitli ve şekerli içeceklerden uzak durulmalıdır. Bireylerin güneş ışınlarının dik geldiği, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmaları, kendilerini hem fiziksel hem de psikolojik olarak korumalarına yardımcı olacaktır. Dışarı çıkıldığında ise ince, rahat ve açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Açık renkli kıyafetlerin güneş ışınlarını yansıtma özelliği olduğundan stresin azalmasına da olumlu katkı sağladığı görülmektedir." 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Sağlıklı yaşam için 2 öğün beslenin" önerisi
"Sağlıklı yaşam için 2 öğün beslenin" önerisi
Açık renk dövme yaptırmadan önce düşünün
Açık renk dövme yaptırmadan önce düşünün
13 yıldır böyle yaşıyor
13 yıldır böyle yaşıyor
Dİkkat! Pire ve bitten bulaşıyor!
Dİkkat! Pire ve bitten bulaşıyor!
Yumurta donasyonu nedir?
Yumurta donasyonu nedir?
Yazın aşırı makyaj yapanlara kritik uyarılar
Yazın aşırı makyaj yapanlara kritik uyarılar
Havuz enfeksiyonlarına dikkat
Havuz enfeksiyonlarına dikkat
Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozabiliyor
Aşırı sıcaklar psikolojiyi bozabiliyor
Çocukları kulak iltihaplarından nasıl koruyabiliriz?
Çocukları kulak iltihaplarından nasıl koruyabiliriz?
Hong Kong’dan Alzheimer araştırmasına 23 milyon dolar kaynak
Hong Kong’dan Alzheimer araştırmasına 23 milyon dolar kaynak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim