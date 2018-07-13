Argan yağı nedir? İşte argan yağının faydaları

Daha çok cilt ve saç bakımında kullanılmakta olan argan yağı, tırnaklar ve vücut içinde besleyici özelliğe sahiptir. Saçların daha parlak ve sağlıklı olmasına yardımcı olurken saç kırıklarının oluşmasını da engeller.

GÜZELLEŞTİREN BİR NEMLENDİRİCİ

Argan yağı cildiniz için etkili ve yararlı bir nemlendiricidir. Hem de bu nemlendiricinin bir çok güzelleştirici faydası olduğunu unutmayın. Avucunuza 1-2 damla argan yağı damlatıp elinize yayın. Daha sonra cildinize ve boynunuza masaj yaparak uygulayın. Argan yağı ile cildinizi nemlendirmek, kırışıklıkları gidermeye yardımcı olduğu gibi vitamin içeriğiyle cildinize bakım sağlar.

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