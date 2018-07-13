Argan yağı nedir? İşte argan yağının faydaları

Daha çok cilt ve saç bakımında kullanılmakta olan argan yağı, tırnaklar ve vücut içinde besleyici özelliğe sahiptir. Saçların daha parlak ve sağlıklı olmasına yardımcı olurken saç kırıklarının oluşmasını da engeller.
GÜZELLEŞTİREN BİR NEMLENDİRİCİ
Argan yağı cildiniz için etkili ve yararlı bir nemlendiricidir. Hem de bu nemlendiricinin bir çok güzelleştirici faydası olduğunu unutmayın. Avucunuza 1-2 damla argan yağı damlatıp elinize yayın. Daha sonra cildinize ve boynunuza masaj yaparak uygulayın. Argan yağı ile cildinizi nemlendirmek, kırışıklıkları gidermeye yardımcı olduğu gibi vitamin içeriğiyle cildinize bakım sağlar.
YAŞLANMA KARŞITI
Cilt parlaklığını artıran ve kırışıklık oluşumunu yavaşlatan argan yağı aynı zamanda kırışıklıkların görünümünü de daha zayıf hale getirerek gizlemeye yardımcı olur. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde cildinizi yaşlanmanın etkilerine karşı korur. Serbest radikallere karşı savaşarak cildinize bir kalkan oluşturur. Aynı zamanda cildin yumuşak, canlı ve parlak görünümünü destekler.
AKNE VE SİVİLCELER İÇİN YARDIMCI
Argan yağı, kanıtlanmış bir sebum (cilt tarafından üretilen doğal yağ) azaltma etkisine sahiptir. Yağlı bir cilde sahipseniz argan yağı ile zaman zaman cildinize bakım yapmak cilt yağını dengelemeye yardımcı olur. Argan yağı, fazla yağlanma ve bu yağlanmaya bağlı olarak gözeneklerin tıkanması nedeniyle ortaya çıkan akne, sivilce ve siyah noktaların oluşumunu engellemeye yardımcı olduğu gibi aynı zamanda cildinizde hasar görmüş hücreleri tedavi etmeye de yardımcı olur.
TIRNAK BAKIMI
Argan yağı tırnak bakımı içinde sıklıkla kullanılmaktadır. Tırnak eti problemlerini gidermek için bir kaç damla argan yağını tırnak ve tırnak etlerine masaj yaparak uygulayınız. Tırnak etleri problemlerini gidermek, soyulma ve kavlamalara dur demek için oldukça faydalı olacaktır. Elinize bir eldiven takıp 10 dakika boyu bekletmek argan yağının emilimi için daha iyi olur.
KALP VE DAMAR HASTALIKLARINI ÖNLEME
Argan yağının kalp damar hastalıklarını önlediği ve hatta bu tipteki hastalıklara iyi geldiğine dair yayımlanmış makaleler vardır.Çeşitli araştırmaların sonucuna göre argan yağındaki doymamış yağ asitleri, kolesterolü düzenlemeye ve yüksek tansiyonun düşürmeye yardımcıdır. Bu durumlarda kullanmanız gereken argan yağı cilt reyonlarında satılan argan yağı yağı değil, bitkisel destek ürünleri satan mağazalarda kapsül yada tablet şeklinde satılan argan yağıdır.
ÇATLAKLARA KARŞI KORUYUCU
Hamilelik gibi deride aşırı esnemenin olduğu dönemler için argan yağı harikadır. Sadece hamilelik değil, ani boy uzamasında bile cilt çatlakları oluşur ve tedavisi oldukça uzun sürelidir. Bu gibi durumlara argan yağı imdadınıza yetişecektir.
ŞAÇI GÜÇLEŞTİRME
Argan yağı saç derisini ve saçı nemlendirerek kuru saçlardan kaynaklanan kepek benzeri şikayetleri engelleyebilir.Saç diplerine iyi gelir, saçı canlandırır, onarır ve böylelikle saçların daha canlı ve gür görünmesinin sağlar.
DUDAK GÜZELLİĞİ
Argan yağının faydaları cilt ve saçla sınırlı değildir. Aynı zamanda dudak güzelliği içinde başarılı bir bakım yağıdır. Dudaklardaki çatlakları gidermek (özellikle kış aylarında nemsizlikten oluşur), dudakları daha yumuşak ve pürüzsüz hale getirmek için kullanılabilir. 1 damla kadar argan yağını dudaklarınıza sürün ve etkisini test edin.