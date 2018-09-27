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Antibiyotiğe bağışıklı virüs keşfedildi!

Bulaşıcı bir bakterinin, antibiyotiklerin saldırısına uğradığında kış uykusuna geçtiği tespit edildi.

Antibiyotiğe bağışıklı virüs keşfedildi!

Bulaşıcı bir bakterinin, antibiyotiklerin saldırısına uğradığında kış uykusuna geçtiği tespit edildi.

27 Eylül 2018 Perşembe 10:26
Antibiyotiğe bağışıklı virüs keşfedildi!

Danimarkalı ve Alman bilim adamlarının E. coli üzerinde yaptığı  araştırma, bakterinin küçük bir bölümünün, antibiyotik tehlikesi geçene kadar kış uykusunda gizlendiğini ortaya koydu.

Uzmanlar, ortam güvenli hale geldiğinde bu bakteri grubunun uyanarak  olağan fonksiyonlarını sürdürdüğünü belirledi.

Kopenhag Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Profesör Kenn Gerdes ve  Tübingen Üniversitesinden Boris Macek'in liderliğinde yapılan araştırmada ayrıca  hareketsiz bakteride kış uykusu durumunu sağlayan bir enzimin keşfedildiği  kaydedildi.

 Profesör Gerdes, bunun, gelecekte hareketsiz bakteri hücreleriyle  mücadelede etkili bir içeriğin geliştirilmesine olanak tanıyacağını söyledi.

Keşfin ayrıntıları "Science Signaling" dergisinde yayımlandı.

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