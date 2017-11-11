Alkolün Bir Zararı Daha Ortaya Çıktı

Dergideki habere göre ABD'nin Teksas Üniversitesi'nden bir grup uzman, kullandığı gelişmiş yöntem sayesinde beyinin kök hücrelerini işaretlemeyi başardı ve alkolün uzun vadede bu hücreleri ne şekilde etkilediğini analiz etti.Uzmanlar, alkol kullanımının beynin farklı bölgelerini farklı biçimlerde etkilediğini tespit etti. Alkolün özellikle de organizmanın tüm yetişkin döneminde yeni sinir hücreleri üreten subventriküler bölgeye en çok zarar verdiği anlaşıldı.Araştırmacılar, çalışmanın sonucunda elde edilen verilerin kronik alkolizm tedavisinin yöntemlerinin daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağını kaydederek, alkol bağımlılığının tedavisinde sadece zarar görmeyen nöronların koruma altına alınması değil, kök hücrelerin aktif hale gelmesinin sağlanması da önemli olduğunu vurguluyor.