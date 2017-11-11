Sağlık:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Kasım 2017 Cumartesi 15:28

Alkolün Bir Zararı Daha Ortaya Çıktı

Alkolün Bir Zararı Daha Ortaya Çıktı

Alkolün Bir Zararı Daha Ortaya Çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Stem Cell Reports dergisinde yayınlanan bir araştırmada, alkolün sinir hücrelerini öldürmekle kalmayıp yeni hücrelerin oluşumunu da engellediği açıklandı.

Dergideki habere göre ABD'nin Teksas Üniversitesi'nden bir grup uzman, kullandığı gelişmiş yöntem sayesinde beyinin kök hücrelerini işaretlemeyi başardı ve alkolün uzun vadede bu hücreleri ne şekilde etkilediğini analiz etti.

Uzmanlar, alkol kullanımının beynin farklı bölgelerini farklı biçimlerde etkilediğini tespit etti. Alkolün özellikle de organizmanın tüm yetişkin döneminde yeni sinir hücreleri üreten subventriküler bölgeye en çok zarar verdiği anlaşıldı.

Araştırmacılar, çalışmanın sonucunda elde edilen verilerin kronik alkolizm tedavisinin yöntemlerinin daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağını kaydederek, alkol bağımlılığının tedavisinde sadece zarar görmeyen nöronların koruma altına alınması değil, kök hücrelerin aktif hale gelmesinin sağlanması da önemli olduğunu vurguluyor.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Migren Hastalarına Müjde! Migren Hastalarına Müjde!
AIDS Tedavisinde Yeni Büyük Çalışma: ‘Küresel’ Etkili Aşı AIDS Tedavisinde Yeni Büyük Çalışma: ‘Küresel’...
17 Yıllık Şeker Hastalığından Ameliyatla Kurtuldu! 17 Yıllık Şeker Hastalığından Ameliyatla Kurtuldu!
Gözlerinizi Aşırı Ovalamayın! Gözlerinizi Aşırı Ovalamayın!
Zayıf Olmak Sağlıklı Beslenmek Anlamına Gelmiyor! Zayıf Olmak Sağlıklı Beslenmek Anlamına Gelmiyor!
Reflüye Karşı Alınması Gereken 7 Önlem! Reflüye Karşı Alınması Gereken 7 Önlem!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Migren Hastalarına Müjde!

Haberi Oku