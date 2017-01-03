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Sağlık:
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28 Ocak 2017 Cumartesi 20:21

3 Malzemeyle Geçmeyen Öksürükten Kurtulun

3 Malzemeyle Geçmeyen Öksürükten Kurtulun
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3 Malzemeyle Geçmeyen Öksürükten Kurtulun
Havaların soğumasıyla ve sigara kullanımının artmasıyla baş gösteren öksürükten evde bulundurduğunuz 3 malzemeyle kurtulabilirsiniz.

Kuru, ıslak öksürük sigara kullanımından veya soğuk algınlığı gibi hastalıkların gelişmesiyle ortaya çıkar. Öksürüğün gelişmesinin en temel nedeni ise soluk borusu ve akciğerdeki istenmeyen atıkların dışarı atılmasıdır. Ancak sizi bu illetten kurtaracak çok basit bir tarifimiz var. Evinizde bulunan 3 değerli malzemeyle geçmeyen öksürükten kurtulabilirsiniz.


Malzemeler:

- 3 bardak su
- 1 tane soğan
- 1 tane misket limonu
- 2 çorba kaşığı bal

Hazırlanışı:

3 bardak içme suyunu derin bir kap içerisinde iyice kaynatın. Daha sonra soğanı soyup ikiye bölerek ve kaynayan suyun içerisine atın ve 15 dk kaynatın. 15 dk sonunda soğanı tencereden alın ve suyu ılımaya bırakın. Su ılındıktan sonra içerisine 2 çorba kaşığı bal ve limon suyu ekleyip içebilirsiniz.

Not: Soğanın kokusunu bastırmak için içerisine tarçın ekleyebilirsiniz…


 
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