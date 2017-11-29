ZEHİR TACİRİ 15 YIL YEDİ

BİR İLK: Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nin oy birliği ile verdiği uyuşturucu kararı bir ilk. Yasada uyuşturucu suçlarına en fazla 18 yıl hapislik öngörülürken, ağır ceza heyeti Haziran ayında ülkeye binlerce hap ithal eden Suat Kalay’ı 15 yıl hapse mahkûm etti



BİRÇOK İNSANI ZEHİRLEDİ: Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Suat Kalay hakkındaki gerekçeli kararı okurken, Kalay’ın gözünü kırpmadan ülke insanını zehirlediğine vurgu yaparak bu tarz insanların toplumdan uzak tutulması gerektiğine değindi

Devrim DEMİR

Ülkede çalışma izinli olarak kalan ve Haziran ayında Girne’de Narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda binlerce MDMA hap ve 1 adet tabanca ile yakalanan Suat Kalay aleyhinde Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen dava dün karara bağlandı.



Kalay, uyuşturucu madde “ithal”, “tasarruf” “Verme”, tabanca “taşıma ve tasarruf” suçlarından 15 yıl hapse mahkûm edildi.



Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyetin baktığı davada Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Egemen Metay, Suat Kalay adına ise avukat Mustafa Kocatürk hazır bulundu.



Kalay hakkındaki kararı ise mahkeme başkanı Fadıl Aksun açıkladı.



Olayın olgularını anımsattı

Girne Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, Suat Kalay’ın 2015 yılında ülkeye giriş yaptığını ve güvenlik görevlisi olarak bir casinoda çalıştığını ve 2016 yılı başında ekonomik sorunlar yaşadığını ve M.A.,’nın aracılığı ile uyuşturucu ticareti yapma kararı aldığını kaydetti.



Aksun, Kalay’ın Mayıs ayında M.A.’dan uyuşturucu hapları satın aldığını ve Girne’de İngiliz Mezarlığı’na zulaladığını anımsattı.



Bilgi üzerine Narkotik ekiplerinin Kalay’ı yakın takibe aldığını ve 16 Haziran tarihinde Girne’de İskendurun Caddesi, 15 Kasım Sokak’ta isimsiz bir apartmanın önünde uyuşturucu hap gizlerken suçüstü yakalandığını anımsatan Fadıl Aksun, yapılan sorgulamada Kalay’ın uyuşturucu zulasını polise gösterdiğini ve evinde gerçekleşen aramada 1 adet tabanca, 14 adet canlı mermi ele geçirildiğini söyledi.



Mahkeme başkanı, emare olarak alınan 4 bin 500 adet hap ve 80 adet yarım hapın analiz sonuçlarının geldiğini ve hapların MDMA türü uyuşturucu hap olduğunu belirtti.



Aksun, mahkemeye 10 adet emare sunulurken, Kalay’ın 16-23 Haziran tarihleri arasında poliste tutuklu kaldığını ve yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderildiğini kaydetti.



Aksun: Soğukkanlı bir şekilde insanları zehirledi

Oy birliği ile alınan kararı açıklayan mahkeme başkanı Fadıl Aksun, Suat Kalay’ın tasarrufunda bulunan MDMA türü uyuşturucu hapların sentetik içerdiğini ve bu tür maddelerin kullanılması halinde ölüme yol açtığına dikkati çekti.



Aksun, uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığı ülkemizde Suat Kalay’ın binlerce hapı ülkeye ithal ederek gözünü kırpmadan ülkemizdeki insanlara uyuşturucu satarak zehirlediğine vurgu yaptı.



Suçu planlayarak işlemesi kararda etkili oldu

Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, işlenen suçun ceza takdirinde kararda en etkili olan faktörlerden birinin Kalay’ın yüklü miktarda uyuşturucu hap ithal etmesinin yanı sıra tasarruf ettiği uyuşturucu hapları satarak kar elde ettiğine değindi.



Aksun, sanık Suat Kalay’ın ise suçu önceden planlayarak soğukkanlı bir şekilde işlediklerine bulgu yaptıklarını ifade ederek bu eylemin kararda etkili olduğunun altını çizdi.



“Kolay para için bu suçu işledi”

Suat Kalay’ın kolay para kazanıp kişisel servet elde etmesi için, gözünü kırpmadan binlerce hapı ülkeye tasarruf ettiğini ve kar sağlamak için yüzlerce insana uyuşturucu sattığını ifade eden Aksun, ülke düzenini bozan bu tarz insanların toplumdan uzak tutmak gerektiğine vurgu yaptı.



Silah ve uyuşturucu için ayrı olgulara yer verildi

Mahkeme başkanı, dava konusu 4 bin 580 adet MDMA türü uyuşturucu hapın yanı sıra Kalay’ın evinde ele geçirilen 1 adet 9 mm tabanca ve 14 adet canlı mermi ile ilgili kararda farklı olgulara dikkati çekti.



Aksun, ateşli silah suçlarının 10 ve 7 yıl arasında hapislik cezası olduğuna değinerek tüm dünyada silah kullanan ve taşıyan kişilerin izin alarak ruhsat çıkararak kullanmak zorunda olduğunu söyledi.



Kişilerin korunması açısından bu şartları yerine getirmeyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade eden Aksun, Kalay’ın uyuşturucu madde alışverişi yaptığı kişilerle ihtilafa düştüğüne de dikkat çekerek taşımasının hafife alınmayacağı bir durum olduğunu söyledi.



7 davadan 15 yıl hapis yatacak

Mahkeme başkanı Fadıl Aksun son olarak Suat Kalay’ı E.B.’ye 560 adet uyuşturucu hap verme, D.L.’ye 200 adet uyuşturucu hap verme, dört bin 500 adet tam, 80 adet kırık uyuşturucu hap tasarrufu ve tabanca taşıma, tasarruf suçlarından 15 yıl hapse mahkûm edildiğini açıkladı.