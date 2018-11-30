Zanlı Karakaya 2 aydır aranıyordu…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

İşlemiş olduğu uyuşturucu suçlarından dolayı 2018 yılı Eylül ayından itibaren aranan zanlı Ömer Ali Karakaya ve birlikte yaşadığı Aynur Kurtoğlu evlerinde tespit edilerek tutuklandı…

İşlemiş olduğu “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından dolayı 2018 yılı Eylül ayından itibaren aranan zanlı Ömer Ali Karakaya ve birlikte yaşadığı Aynur Kurtoğlu Mağusa’daki evlerinde tasarruflarındaki 4 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile tespit edilerek tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Karakaya davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilirken, zanlı Kurtoğlu ise tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Polisi görünce uyuşturucu maddeyi yere döktü…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Ömer Ali Karakaya’nın 27 Eylül 2018 tarihinde işlemiş olduğu “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” meselesi ile ilgili olarak aranmakta olduğunu ve bu tarihten itibaren zanlıya ulaşılamadığını söyledi. Tahkikat memuru, zanlı Ömer Ali Karakaya ve Aynur Kurtoğlu’nun, 23 Kasım 2018 tarihinde evlerinde tespit edildiğini söyledi. Zanlı Karakaya’nın polisi görmesi üzerine 4 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere döktüğünü belirten tahkikat memuru, zanlı Karakaya ile Kurtoğlu’nun suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı. Tahkikat memuru, akabinde zanlı Karakaya’nın üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 580 TL ile 80 Euro bulunarak emare alındığını açıkladı.

3 kişiye 4 gr uyuşturucu madde sattı…

Tahkikat memuru, 23 Kasım 2018 tarihinde Girne’de meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” meselesi ile ilgili olarak Erdal Leblebicioğlu, Kamil Yıldırım ve Nurullah Kemal Akgün isimli şahısların tasarrufunda 4 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ve yine konu şahısların aracında ise 2 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve konu şahısların tutuklandığını belirtti. Tahkikat memuru, konu şahıslardan yapılan soruşturmada ve temin edilen gönüllü ifadelerinde tasarruflarında bulunan uyuşturucu maddeyi 23 Kasım 2018 tarihinde İnönü köyünde zanlı Ömer Ali Karakaya’dan 4 gr olarak aldıklarını söylediklerini açıkladı.

Zanlı Karakaya’nın 9 benzeri sabıkası var…

Tahkikat memuru, zanlı Ömer Ali Karakaya’nın benzeri uyuşturucu suçlarına ilişkin 2014 yılına ait 2, 2015 yılına ait 1, 2016 yılına ait 3 ve 2017 yılına ait 3 sabıkasının bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru ayrıca zanlı Karakaya’nın 2014 yılına ait askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC toprakları dışına çıkmasıyla ilgili sabıkasının da bulunduğunu söyledi. Zanlılar aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlı Ömer Ali Karakaya’nın davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini, zanlı Aynur Kurtoğlu’nun ise uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Güzelyurt’ta da 3 kişiye uyuşturucu satmıştı…

Zanlı Ömer Ali Karakaya, dün yine ikinci kez teminat maksatları bakımından Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Tahkikat memuru, 27 Eylül 2018 tarihinde Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri tarafından içerisinde Hasan Devecigiller, Hasan Topaloğulları ve Aziz Topaloğulları’nın bulunduğu aracın kontrol amaçlı durdurulduğunu söyledi. Tahkikat memuru, akabinde Hasan Topaloğulları’nın araçtan inerek elinde tuttuğu 1 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeyi yere attığı esnada tespit edilmesi üzerine, Hasan Devecigiller, Hasan Topaloğulları ve Aziz Topaloğulları’nın suçüstü hali gereği tutuklandıklarını anımsattı. Mesele ile ilgili olarak bu şahıslardan yapılan soruşturmada tasarruflarında bulunan uyuşturucu maddeyi isim olarak bilmedikleri ancak telefon numarası olarak bildikleri bir şahıstan aldıklarının öğrenildiğini ifade eden tahkikat memuru, yapılan araştırmada konu telefon numarasının zanlı Ömer Ali Karakaya adına kayıtlı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlı Karakaya’nın Gönendere köyünde kalmakta olan Emrah Yıldırımlar’ın evinde olduğuna dair bilgi alındığını söyleyerek, konu eve gidildiğini ve ev içerisinde Emrah Telsiz, Metin Kocadal ve Emrah Yıldırımlar’ın tespit edildiğini belirtti. Akabinde Yıldırımlar, Telsiz ve Kocadal’ın üzerinde ve araçlarında yapılan aramada bir miktar Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu maddeler bulunduğunu anımsatan tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak aranan cep telefonun da Emrah Telsiz’in tasarrufunda tespit edildiğini açıkladı.

Polisin kaza yapmasına neden oldu…

Tahkikat memuru, Emrah Telsiz’den yapılan soruşturmada ve temin edilen gönüllü ifadesinde konu telefonun zanlı Ömer Ali Karakaya’ya ait olduğu ve bu telefonu uyuşturucu madde satışında kullandıklarını beyan ettiğini söyledi. Tahkikat memuru, Emrah Telsiz’in yine zanlı Ömer Ali Karakaya ile birlikte Mağusa’da aranmakta olan bir şahıs aracılığı ile 60 gr uyuşturucu maddeyi aldıklarını, bu uyuşturucu maddenin 40 gramını ismini bilmedikleri kişilere zanlı Karakaya ile birlikte sattıklarını, kalan 20 gramın bir kısmını ise kendilerinin içtiklerini beyan ettiğini ve bu yönde ifade verdiğini açıkladı. Zanlı Karakaya’nın bu mesele ile ilgili olarak 27 Eylül 2018 tarihinden itibaren aranmakta olduğunu belirten tahkikat memuru, zanlı Karakaya’nın 31 Ekim 2018 tarihinde Vadili köyünde araç sürerken tespit edildiğini ancak tüm “Dur” ihtarlarına ve sirenlere karşın durmayarak kaçmaya başladığını ve kendisini takip eden polis aracının da kaza yapması üzerine takip edilemediğini açıkladı. Tahkikat memuru zanlı Karakaya’nın mesele ile ilgili olarak 23 Kasım 2018 tarihinde Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını anımsattı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlı aleyhindeki cezaevi talebini yineledi.

Zanlı Karakaya tutuklu yargılanacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ömer Ali Karakaya’nın her iki teminat talebi ile ilgili olarak davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi. İnan, zanlı Aynur Kurtoğlu’nun ise kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 2 bin TL nakdi teminat ödemesine, 2 KKTC vatandaşının 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.