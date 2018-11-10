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Yüksekten düşen genç ağır yaralandı

23 yaşındaki genç ağır yaralandı

Yüksekten düşen genç ağır yaralandı

23 yaşındaki genç ağır yaralandı

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:02
Yüksekten düşen genç ağır yaralandı

20.11.2018 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa - Küçükkaymaklı Ismail Beyoğlu Caddesi üzerinde,  Ahmet Öncel Oraç Apartmanında sakin Zimbabwe uyruklu Donovan GORERAZA (E-23), üçüncü katta bulunan odasının kapısı kilitli kaldığından dolayı balkondan pencereye geçmeye çalıştığı esnada dengesini kaybederek üçüncü kattan düşerek ağır sekilde yaralanmıştır.  Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.  Soruşturma devam etmektedir.

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