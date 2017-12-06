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06 Aralık 2017 Çarşamba 17:11

Yeni Suç Türü “Derbederlik”

Yeni Suç Türü 'Derbederlik”
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Yeni Suç Türü “Derbederlik”

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de derbeder olarak yaşayan ve yalan söyleyerek insanlardan para alan Nedret Bülent Sakarya tutuklanarak bugün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Çamlıbelli verdiği şahadette zanlının 28 Kasım 2017 tarihinde meydana gelen sahtekârlıkla para temini ve derbederlik suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının söz konusu tarihte Adem Üstün’e ait taksiye binerek hasta olduğunu, tedavi olacak parası olmadığını söyleyerek 160 TL aldığını ifade etti. Zanlının şikâyet üzerine önceki gün tutuklandığını kaydeden polis, TC vatandaşı ve turist statüsünde bulunduğunu, ülkede hiçbir bağı olmadığını, sokaklarda yatıp kalktığını ve geçimini sağlayacak herhangi bir işi olmadığını belirtti. Polis, KKTC’de derbeder olarak yaşayan zanlının aynı suçları işleyebileceğini ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme, zanlıyı yargılanmak üzere 7 gün süreyle cezaevine gönderdi.


 
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Anahtar Kelimeler
Adem ÜstünSahtekarNedret Bülent SakaryaDerbeder
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