Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Ahmet Burhan Ayan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı Ahmet Burhan Ayan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı Ayan, almış olduğu 3 günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Cinsel tecavüz”, “Cinsel saldırı”, “Kasti hasar”, “Kanunsuz bıçak taşıma” ve “Şiddet tehdidi” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Ayan, 2015 yılına ait benzeri bir sabıkası daha bulunduğu gerekçesiyle davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma tamamlandı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Ahmet Burhan Ayan’ın 12 Ekim 2018 tarihinde saat 06:00’da Glapsides bölgesinde bulunan park alanında kullanımında bulundurduğu araç içerisinde evine götürmek için aldığı 16 yaşındaki kızı öpmeye çalışarak cinsel saldırıda bulunduktan sonra kıza zorla şiddet gösterip cinsel tecavüzde bulunduğunu anımsattı. Zanlının 2014 yılında işlediği ve 2015 yılında sonuçlandığı benzeri bir suçtan dolayı sabıkası bulunduğunu belirten tahkikat memuru, zanlının davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartıyla hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Cezaevine gönderildi…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ahmet Burhan Ayan’ın davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.