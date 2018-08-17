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Yangınıda tabanca hırsızı çıkarmış

Yangınıda tabanca hırsızı çıkarmış

17 Ağustos 2018 Cuma 18:09
Yangınıda tabanca hırsızı çıkarmış

Yangınıda tabanca hırsızı çıkarmış

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lapta’da çalınan silah, canlı mermiler ve 13 Ağustos gecesi çıkan yangın ile ilgili gelişme meydana geldi. M.D.’ye ait kaybolan ruhsatlı tabanca ve canlı mermilerle ilgili tutuklanan Ceylani Çoruk ve Hasan Işıl’ın olayla bağlantısı olmadığı tespit edildi. Lapta Aytoro bölgesinde 13 Ağustos gecesi çıkan yangın ve çalınan silahla ilgili Lapta Polis Karakolu’na giderek suçunu itiraf eden Ertan Karadağ, tutuklandı. Çelişkili ifadelerle polisi yanıltan Karadağ, 13 Ağustos gecesi Aytoro bölgesinde çıkan yangın ile ilgili verdiği ifadede yangını kendinin çıkardığını öne sürdü. Karadağ, bugün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mustafa Güneş, Ertan Karadağlı’nın “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “Sirkat” ve “Ekinleri ve büyümekte olan bitkileri ateşe verme” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Güneş, zanlının 11 Ağustos tarihinde M.D.’nin arkadaşları ile yemek yedikleri esnada araç içinde ruhsatlı tabanca ve 10 adet canlı mermiyi çaldığını söyledi.

Olayla bağlantılı tutuklanarak mahkemeye çıkartılan Ceylani Çoruk ve Hasan Işıl’ın olayla bağlantısı olmadığının tespit edilerek serbest bırakıldıklarını ifade eden Güneş, zanlı Karadağ’ın 16 Ağustos tarihinde Lapta Polis Karakolu’na giderek görevli çavuşa,” abi silahı ben aldım, sana silahı attığım kuyuyu göstereyim” diyerek itirafta bulunduğunu belirtti. Güneş, itfaiye ekipleri ile zanlının gösterdiği kuyunun arandığını ancak silahın bulunmaması üzerine, Karadağ’ın yeniden ifade talebinde bulunarak silahı 50 TL karşılığında M.T.’ye sattığını iddia etmesi üzerine M.T.’nin karakola getirildiğini kaydetti. M.T.’den yapılan sorgulamada, olayla bağlantısının olmadığının tespit edilmesi üzerine, Karadağ’ın M.T.’yi sevmediği için aleyhinde ifade verdiğini belirten Güneş, aynı gün zanlının yeniden ifade vererek silahı evinin bahçesindeki kuyunun yanına attığını söylemesi üzerine olay yerine gidildiğini ancak silah tespit edilmediğini kaydetti.

Kayıp tabanca ile ilgili çelişkili ifadeler veren zanlının, 13 Ağustos akşamı Lapta Aytoro bölgesinde meydana gelen yangını da kendisinin çıkardığını itiraf ettiğini kaydeden Güneş, soruşturmanın yeni başladığını alınması gereken birçok ifade ve zanlının verdiği ifadelerin doğruluğunun araştırılması gerektiğini ifade etti. Güneş, zanlının serbest bırakılması durumunda soruşturmaya etki edebileceğin, ifade ederek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının verdiği ifadelerin doğruluğunun araştırılması gerektiğine değinerek 3 gün tutukluluk emri verdi.

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Anahtar Kelimeler:
YangınTabanca HırsızCeylani Çoruk Hasan IşılErtan Karadağ
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