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Uyuşturucuya hapis cezası

Uyuşturucuya hapis cezası

06 Kasım 2018 Salı 17:44
Uyuşturucuya hapis cezası

Uyuşturucuya hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne’de 6 Eylül 2017 tarihinde yapılan operasyonda ele geçirilen kokain ile ilgili tutuklanan sanıklar Viorel Ionut Stoica ve Serkan Tosun hakkındaki dava bugün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar, 20’şer ay hapse mahkûm edildi.

Kararda aktarılan olgularda, Girne’de 6 Eylül 2017 tarihinde saat 17.55 raddelerinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda FA227 plakalı araç sürücüsü Viorel Ionut Stoica’nın tasarrufunda 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.

Tutuklanan sanığın gösterimi üzerine Çatalköy’de bir arazide, otların arasına gizlenmiş 10 paket halinde yaklaşık 4 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde daha ele geçirildiği aktarıldı. Yapılan soruşturmada söz konusu maddenin Serkan Tosun’un bilgisi dahilinde, toplam 50 gram olarak KKTC’ye ithal edildiği açıklandı. 50 gram olarak ithal edilen maddenin bir kısmının sanık Viorel Ionut Stoica tarafından birkaç kişiye verildiği belirtilirken, uyuşturucu madde ithali, alma, verme ve tasarrufu suçlarından yargılanan her iki sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, uyuşturucu suçlarındaki ciddi artışa değinerek, sanıkların ithal ettiği kokain türü uyuşturucunun en tehlikeli tür olduğuna vurgu yaptı. Heyet, her iki sanığı da suçlu bularak 20’şer ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Viorel Ionut Stoica Serkan TosunKokainUyuşturucu
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