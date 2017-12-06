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06 Aralık 2017 Çarşamba 10:07

UYUŞTURUCUDAN 8 KİŞİ TUTUKLANDI!

Narkotik ekipleri Lefkoşa ve Girne'de kokain ile hintkeneviri ele geçirdi

UYUŞTURUCUDAN 8 KİŞİ TUTUKLANDI!
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Karaoğlanoğlu-Girne’de A.K.S.M.F.(E-22) ’nin ikametgahında yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gram ağırlığında madde ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

Mesele ile ilgili olarak yürütülen operasyon çerçevesinde Girne’de başka bir ikametgahta, Lefkoşa’da iki ayrı ikametgahta ve yine Lefkoşa’da C.P. (E-26)’nin kullanımında olan araçta yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 643,5 gram madde, kokain türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 gram madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet metal öğütücü ile bir adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara emare olarak alınmıştır.

Adı edilenler ile mesele ile bağlantısı olan A.S.A.A.(E-21), M.A.M.A.S.(E-23), Y.A.R.A.İ.(E-21), M.R.B.(E-21), C.C. (E-22), M.T. (K-22) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.  
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