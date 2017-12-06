UYUŞTURUCUDAN 8 KİŞİ TUTUKLANDI!

Mesele ile ilgili olarak yürütülen operasyon çerçevesinde Girne’de başka bir ikametgahta, Lefkoşa’da iki ayrı ikametgahta ve yine Lefkoşa’da C.P. (E-26)’nin kullanımında olan araçta yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 643,5 gram madde, kokain türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 gram madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet metal öğütücü ile bir adet içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara emare olarak alınmıştır.Adı edilenler ile mesele ile bağlantısı olan A.S.A.A.(E-21), M.A.M.A.S.(E-23), Y.A.R.A.İ.(E-21), M.R.B.(E-21), C.C. (E-22), M.T. (K-22) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.