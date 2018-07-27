banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94850
ALTIN
191.184
DOLAR
4.8497
STERLİN
6.3645
EURO
5.6528
Uyusturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Katil elimizde kaldı
KATİL ELİMİZDE KALDI
Düştüğü yerde uyuşturucu bulundu
DÜŞTÜĞÜ YERDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner282
Flaş Haber
Katil elimizde kaldı
Kapat

Uyusturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Uyusturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

27 Temmuz 2018 Cuma 17:11
Uyusturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Uyusturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Polis Müdürlüğü park yerinde uyuşturucu madde ile yakalanan ve onlara uyuşturucu sattığı iddiası ile tutuklanan üç kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Aleyhlerindeki tutukluluk süresi dolan zanlılar, teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlılar Gabriel John Odoh ve Kizito Obino Okeye’nin 16 Temmuz tarihinde Girne Polis Müdürlüğü park yerinde yakalandıklarını anlattı. Bayram, her iki zanlının da verdiği ifade doğrultusunda zanlı Damien Mahaba Mushitu’nun da tutuklandığını kaydeden Bayram, alınan ek tutukluluk süresinde 20 kişiden ifade alındığını söyledi.

Zanlı Odoh ve Okeye’nin gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiğini kaydeden Bayram, Mushitu’nun ifade vererek uyuşturucu sattığı yönündeki suçlamaları kabul etmediğin, kaydetti. Bayram, soruşturmanın tamamlandığını kaydederek zanlıların yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, Damien Mahaba Mushitu’nun yargılanacağı güne kadar 35 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Mesutoğlu, Kizito Obino Okeye ve Gabriel John Odoh’un ise yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, Okeye’nin 7 bin TL nakdi, Odoh’un 3 bin tL nakdi, 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.

banner288
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuGabriel John Odoh Kizito Obino OkeyeDamien Mahaba Mushitu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alkaya 6 gün daha tutuklu kalacak
Alkaya 6 gün daha tutuklu kalacak
Katil elimizde kaldı
Katil elimizde kaldı
Düştüğü yerde uyuşturucu bulundu
Düştüğü yerde uyuşturucu bulundu
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
70 adet akü çaldı
70 adet akü çaldı
Çalıştığı iş yerinin parasını teslim etmedi
Çalıştığı iş yerinin parasını teslim etmedi
Karşıyaka’da kurusıkı tabanca
Karşıyaka’da kurusıkı tabanca
Lefkoşa’da uyuşturucu
Lefkoşa’da uyuşturucu
Otobüste taciz iddiası
Otobüste taciz iddiası
Kızını taciz etti
Kızını taciz etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim