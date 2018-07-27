Uyusturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Polis Müdürlüğü park yerinde uyuşturucu madde ile yakalanan ve onlara uyuşturucu sattığı iddiası ile tutuklanan üç kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Aleyhlerindeki tutukluluk süresi dolan zanlılar, teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlılar Gabriel John Odoh ve Kizito Obino Okeye’nin 16 Temmuz tarihinde Girne Polis Müdürlüğü park yerinde yakalandıklarını anlattı. Bayram, her iki zanlının da verdiği ifade doğrultusunda zanlı Damien Mahaba Mushitu’nun da tutuklandığını kaydeden Bayram, alınan ek tutukluluk süresinde 20 kişiden ifade alındığını söyledi.

Zanlı Odoh ve Okeye’nin gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiğini kaydeden Bayram, Mushitu’nun ifade vererek uyuşturucu sattığı yönündeki suçlamaları kabul etmediğin, kaydetti. Bayram, soruşturmanın tamamlandığını kaydederek zanlıların yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, Damien Mahaba Mushitu’nun yargılanacağı güne kadar 35 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Mesutoğlu, Kizito Obino Okeye ve Gabriel John Odoh’un ise yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, Okeye’nin 7 bin TL nakdi, Odoh’un 3 bin tL nakdi, 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.