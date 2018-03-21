Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar Mohammad Salem Mahmoud Alshigagi, Ahmed Almahdi Aldau Mohammed, Nawfak Athnab Ahmed Amaawy, Nadir Hassan Nagah Marzouk ve Sami Badereldin Elza Alnor teminat talebi ile bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Halil Dümenci olayla ilgili bulguları aktardı. Dümenci 14 Mart’ta saat 13.50’de Lefkoşa’da Esat Çınar sokakta TH 015 plakalı araçta zanlılar Mohammad Salem Mahmoud Alshigagi, Ahmed Almahdi Aldau Mohammed 'in huzurunda yapılan aramada iki ayrı poşete sarılı yaklaşık iki gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile metal öğütücü bulunduğunu kaydetti. Polis zanlı Mohammad Salem Mahmoud Alshigagi’nin söz konusu uyuşturucu maddeyi 13 Mart’ta huzurda bulunan zanlı Aranan Sami Badereldin Elza Alnor'un isteği ve para vermesiyle zanlı Nawfak Athnab Ahmed Amaawy’den 300 TL karşılığında 3 gram olarak satın aldığının belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Dümenci, zanlı Amaawy'nin tespit edilerek üzerinde yapılan aramada sırt çantasında foil kâğıda sarılı yaklaşık 1 gram hintkeneviri ile 2 adet plastik öğütücü bulunduğunu belirtti. Polis, zanlı Amaawy'den yapılan soruşturmada konu maddeyi 12 Mart’ta Gönyeli’de zanlı Nadir Hassan Nagah Marzouk'tan 400 TL karşılığında 5 gram olarak satın aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlı Marzouk'un tespit edilmesi üzerine kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, vites kolunda 3 gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde, 2 ayrı şeffaf naylona sarılı 2 gram hintkeneviri ile yine aracın bagajında 3 ayrı şeffaf naylona sarılı 3 gram hintkeneviri madde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Zanlı Marzouk'un Gönyeli’deki ikametgâhında yapılan aramada ise yatak odasındaki komodin çekmecesinde iki ayrı poşete sarılı 15 gram ağırlığında sentetic cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirten Dümenci, zanlı Marzouk'un vermiş olduğu ifadesinde tasarrufundaki maddeleri 14 gram hintkeneviri, 20 gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde olarak satın aldığını ve 6 gram hintkenevirini 600 TL karşılığında sattığı itirafında bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve öğrenci olan zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmelerine emir verdi. Kıdemli Yargıç ayrıca zanlılar Mohammad Salem Mahmoud Alshigagi, Ahmed Almahdi Aldau Mohammed, Nawfak Athnab Ahmed Amaawy ve Sami Badereldin Elza Alnor'un 8 bin TL, zanlı Nadir Hassan Nagah Marzouk'un ise 18 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.