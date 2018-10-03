Uyuşturucu soruşturması tamamlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyon neticesinde “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlamasıyla tutuklanan zanlılar Somesh Bhandari ve Ashik Pandit bugün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Murat Özkırdar olayla ilgili bulguları aktardı. Özkırdar, 30 Eylül 2018 tarihinde saat 01.00’de Bedrettin Demirel Caddesi’nde Narkotik Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde ekibi tarafından düzenlenen operasyonda Somesh Bhandari ve Ashık Pandit’in tasarrufunda 7 gram kokain ve 33 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile 20 Euro nakit paranın bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis soruşturmada ve zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeleri 29 Eylül’de Güney Kıbrıs’ta aranan bir şahıstan alarak, aynı gün Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan kanunsuz olarak KKTC’ye ithal ettiklerinin belirlendiğini söyledi. Polis memuru Murat Özkırdar mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların ülkede turist statüsünde olduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.