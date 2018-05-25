Uyuşturucu ile yakalandı

24.05.2018 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş kapısından KKTC’ye giriş yapan H.F.(E-48) polisleri fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık yarım gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edilmiştir. Akabinde adı edilenin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabınoıd türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.