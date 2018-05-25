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Uyuşturucu ile yakalandı
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Uyuşturucu ile yakalandı

1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ile yakalandı

1 kişi tutuklandı

25 Mayıs 2018 Cuma 14:05
Uyuşturucu ile yakalandı

24.05.2018 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş kapısından KKTC’ye giriş yapan H.F.(E-48) polisleri fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık yarım gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı tespit edilmiştir. Akabinde adı edilenin üzerinde yapılan aramada,  yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabınoıd türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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