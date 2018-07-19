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Uyuşturucu bulunduran 5 kişi tutuklandı

4 farklı bölgeden 5 kişi tutuklandı

Uyuşturucu bulunduran 5 kişi tutuklandı

4 farklı bölgeden 5 kişi tutuklandı

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:04
Uyuşturucu bulunduran 5 kişi tutuklandı

18.07.2018 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Metehan Kara Kapısından KKTC’ye giriş yapan  Ö.V.(E-51) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve çalıntı olduğuna inanılan toplam 257 parça muhtelif ziynet eşyaları bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

18.07.2018 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Gazimağusa’da Glapsides çemberinde polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, A.N.A.N.(E-24)’nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı bulunan öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve araçta yolcu olarak bulunan L.E.E.I.(E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

18.07.2018 tarihinde saat 15:30 sıralarında, Girne’de Bahar Sokak üzerinde polis tarafından yapılan operasyonda, U.K.A. (E-23)’nın, yol kenarında bulunan ağaçlar arasına gizlenmiş saksı içerisinde ekili bir kök hintkeneviri bitkisini suladığı esnada suçüstü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.  
 

19.07.2018 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Bafra’da piknik alanı içerisinde, M.Ö.(E-29)’nün kullanımında bulunan araçta aracında polis tarafından yapılan aramada, bir miktar sentetik cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde sentetik cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.  Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.    

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