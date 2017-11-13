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13 Kasım 2017 Pazartesi 13:10

ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI KALDIRILDI!

Darp gerekçesiyle ülkeye girişi yasaklanan İnci’nin yasağı kaldırıldı!

ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI KALDIRILDI!
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2015 yılında Beyti Restoran’ı basarak restoran sahibi Mehmet Okumuş’u ciddi şekilde darp eden üç kişiden biri olan Serhat İnci’nin ülkeye giriş yasağı Bakanlar Kurulu tarafından kaldırıldı.

Bakanlar Kurulu, vatandaşlık dağıtımlarının yanısıra, daha önce ülkeye girişi yasaklanan bireylerin yasaklarının kaldırılmasına yönelik kararlar almaya da devam ediyor.
Bakanlar Kurulu 7 Kasım tarihli toplantıda, daha önce ciddi sabıkaları bulunan Serhat İnci’nin KKTC’ye giriş yasağını kaldırma kararı aldı. Geçtiğimi gün gerçekleşen toplantıda KKTC Başsavcılığı’nın görüşü doğrultusunda,  KKTC’de Yasaklı Göçmen İlan Edilmesi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi.
İnci daha önce telefonda taciz, darp gibi suçlardan hüküm giydi. Karar geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 
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Beyti RestoranMehmet OkumuşSerhat İnciDarpBakanlar KuruluResmi Gazete
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