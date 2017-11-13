ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI KALDIRILDI!

Bakanlar Kurulu, vatandaşlık dağıtımlarının yanısıra, daha önce ülkeye girişi yasaklanan bireylerin yasaklarının kaldırılmasına yönelik kararlar almaya da devam ediyor.

Bakanlar Kurulu, vatandaşlık dağıtımlarının yanısıra, daha önce ülkeye girişi yasaklanan bireylerin yasaklarının kaldırılmasına yönelik kararlar almaya da devam ediyor.