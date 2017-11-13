ÜLKEYE GİRİŞ YASAĞI KALDIRILDI!

Bakanlar Kurulu, vatandaşlık dağıtımlarının yanısıra, daha önce ülkeye girişi yasaklanan bireylerin yasaklarının kaldırılmasına yönelik kararlar almaya da devam ediyor.
Bakanlar Kurulu 7 Kasım tarihli toplantıda, daha önce ciddi sabıkaları bulunan Serhat İnci’nin KKTC’ye giriş yasağını kaldırma kararı aldı. Geçtiğimi gün gerçekleşen toplantıda KKTC Başsavcılığı’nın görüşü doğrultusunda, KKTC’de Yasaklı Göçmen İlan Edilmesi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi.
İnci daha önce telefonda taciz, darp gibi suçlardan hüküm giydi. Karar geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.