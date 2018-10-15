Tutuksuz yargılanacaklar

Teminata bağlandılar

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da, Hakan Çiğdem ile aralarında bulunan alacak verecek meselesinden dolayı tartışan ve Çiğdem’i tabanca ile tehdit eden zanlı Metin Zorba ile İnanç Keçeli bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da, Hakan Çiğdem ile aralarında bulunan alacak verecek meselesinden dolayı tartışan ve Çiğdem’i tabanca ile tehdit eden zanlı Metin Zorba ile İnanç Keçeli hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz ateşli silah taşıma”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde taşıma”, “Ciddi darp” ve “Şiddet tehdidi” suçlarıyla ilgili olarak bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Zorba ile Keçeli tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.