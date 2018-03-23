Tutuksuz Yargılanacak

Özüdoğru Teminata Bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş kapısında gerçekleştirilen kontrolde Güney Kıbrıs'tan ülkemize iç çamaşırına gizlediği uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken tespit edilen zanlı Hasan Özüdoğru tutuklanmasının ardından teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder huzurda bulunan zanlı Hasan Özüdoğru'nun 20 Mart tarihinde saat 15.30 sıralarında Lokmacı Kara Giriş kapısından KKTC'ye giriş yapmak istediği esnada şüpheli görülmesi üzerine yapılan üst aramasında giymek de oldu iç çamaşırında 1 gram 974 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve aleyhine getirilen davalarına kabul beyanında bulunduğunu söyleyerek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, hafta 1 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi