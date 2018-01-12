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Tutuksuz Yargılanacak

Yurtdışına çıkışı yasaklandı

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Yurtdışına çıkışı yasaklandı

12 Ocak 2018 Cuma 16:09
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Bozoğlan teminata bağlanadı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu olduğu öğrenilmesi üzerine takibe alınan ve yapılan operasyon sonucunda tasarrufunda uyuşturucu ile yakalanan zanlı Abdulkadir Bozoğlan teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin huzurda bulunan zanlı Abdulkadir Bozoğlan’ın 9 Ocak tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyon sonucunda aracı içerisinde tespit edildiğini ve tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri ve uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı düşünülen 1 adet hassas terazi ile yakalandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis zanlının vermiş olduğu ifadesinde tasarrufunda bulunan maddeyi 1300 TL karşılığında 15 gram olarak aldığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Fadıl Metin zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını benzer suçlardan 6 hapis cezası aldığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi, 20 Bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 12.01.2018 17:16
Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir BozoğlanUyuşturucu
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