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Tutuksuz yargılanacak

Tutuksuz yargılanacak

21 Eylül 2018 Cuma 14:40
Tutuksuz yargılanacak

Saleh teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla tutuklanan zanlı Waleed Jehad Jawdat Saleh, bugün teminata maksatlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, zanlı Omar Alabed’in 07 Eylül 2018 tarihinde, Lefkoşa’da ikametgâhında polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda 96 gram 467 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anımsattı. Polis memuru Ozan Özder, zanlı Omar Alabed’in konu uyuşturucu maddeyi zanlı Waleed Jehad Jawdat Saleh’ten aldığı yönünde ifade verdiğini söyledi. Tahkikatın tamamlandığını kaydeden Özder, öğrenci statüsündeki zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuWaleed Jehad Jawdat Saleh
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