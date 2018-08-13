Tutuksuz yargılanacak

Karabıyık teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yasadışı yollardan iki kişiyi Güney Kıbrıs’a geçirdiği tespit edilen zanlı Hüseyin Karabıyık tutuklanmasının ardından bugün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Nezaket Küpe, 25 Temmuz’da yasal olmayan yollarla güneye geçen ve 31 Temmuz’da kara sınır kapısında polise teslim olup, yargılanmak üzere cezaevine gönderilen zanlılar Bayram Tosun ve Bedreddin Tosun’un ifadeleriyle zanlı Hüseyin Karabıyık’ın aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Polis, zanlıların, kendilerini Hüseyin Karabıyık’ın güneye geçirdiğini itiraf ettiğini kaydetti. Polis memuru Hüseyin Ergüleç, zanlı Hüseyin Karabıyık’ın 11 Ağustos’ta Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçiş yapıp, tutuklandığını belirtti. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve Güney’de yaşayan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 Bin TL değerinde kefalet senedi imzlaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.