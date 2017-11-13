İndigo Tutuklu Yargılanacak



Kıbrıs Manşet Özel Haber



Evrim KamalıMahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Kemal Ulutaş’ın 8 Kasım tarihinde alınan ihbar üzerine kalmakta olduğu babasına ait olan evdeki odası içerisinde mahkeme emri ile babası huzurunda gerçekleştirilen aramada iki ayrı yerde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca konu yerde 2 adet içerisinde madde olan sarma sigara ile iki ayrı üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan madde ezici bulunduğunu belirtti. Polis zanlıya mesele ile ilgili olarak haber verilmesi üzerine avukatı ile birlikte polise gelerek teslim olduğunu aktardı.Polis memuru Cemal Ramiz mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve benzer suçlardan askıda dosyası bulunduğunu belirterek tutuklu yargılanması talebinde bulundu.Polis şahadetinin ardından söz alan zanlı avukatı Barış Mamalı’nın tutuklu yargılanma talebine itiraz etmesi üzerine duruşmaya gidildi. Mamalı ilk olarak zanlıyı mahkemeye tanık olarak dinletti. Zanlı Ulutaş mahkeme huzurunda yaptığı beyanlarda hintkeneviri aktivisti olduğunu bu aktivistliği yüzünden iş bulamadığını ancak bu yola baş koyduğunu belirtti. Ulutaş hintkenevirinin şifalı bitki olduğunu ve sağlığı için kullandığını, ayrıca buldukça kullanmaya devam edeceği beyanında bulundu.Huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının askıda benzer davası bulunduğunu ayrıca konu uyuşturucu maddenin ülkemizde suç olduğunu bilmesine rağmen bulursa kullanacağını beyan etmesi üzerine tutuklu yargılanmasının uygun olduğunu belirtti. Kıdemli Yargıç zanlının ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.