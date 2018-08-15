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Tutuklu yargılanacak

Tutuklu yargılanacak

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:37
Tutuklu yargılanacak

Durup tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan zanlı Recep Durup tutuklanmasının ardından teminata bağlanmak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili yeminli şahadet veren Polis memuru Halil Dümenci, olayla ilgili bulguları aktardı. Dümenci, 11 Ağustos 2018 tarihinde, saat 10.00’da, zanlı Recep Durup'un Ercan Havaalanından KKTC'ye giriş yaptığı sırada narkotik detektör köpeğinin kendisine tepki vermesine müteakip, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını anlattı. Polis zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini ve ülkemizde turist statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir temeinata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, tahkikatın tamamlandığını, zanlının ülkede herhangi bir yasal bağının bulunmadığını belirterek davaları görüşülünceye değin 1 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’nde kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuRecep Durup
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