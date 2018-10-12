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1 kişi daha aranıyor…

Tutuklu sayısı 5’e yükseldi

1 kişi daha aranıyor…

12 Ekim 2018 Cuma 22:39
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Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da, KKTC vatandaşı ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak için resmi evrak sahtelemekle suçlanan zanlı Ahmet Türker, Ali Kılıç ve Muhammet Mavideniz’in ardından Ali Mavideniz ile Mehmet Mavideniz de tespit edilerek tutuklandı… 1 kişi ise aranıyor…

Mağusa’da, KKTC vatandaşı ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak için resmi evrak sahtelemekle suçlanan zanlı Ahmet Türker, Ali Kılıç ve Muhammet Mavideniz’in ardından Ali Mavideniz ile Mehmet Mavideniz de tespit edilerek tutuklandı. “Resmi evrak sahteleme” suçlamasıyla ilgili olarak bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Ahmet Türker, Ali Kılıç, Muhammet Mavideniz, Ali Mavideniz ile Mehmet Mavideniz aleyhine 3’er gün daha tutukluluk süresi temin edilirken, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 1 kişi daha aranıyor.

Belgeler incelenmeye gönderildi…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Ahmet Türker, Ali Kılıç, Muhammet Mavideniz, Ali Mavideniz ve Mehmet Mavideniz’in 2018 yılı Ağustos - Eylül ayları içerisinde Mağusa’da meydana gelen “Resmi evrak sahteleme” meselesi ile ilgili tutuklandıklarını belirtti. Tahkikat memuru, zanlı Ali Kılıç’ın 10 Ekim 2018 tarihinde polise gelerek beraberinde getirmiş olduğu ve esasında zanlı Muhammet Mavideniz’e ait olan ancak üzerinde kendi fotoğrafı bulunan sahtelenmiş KKTC kimlik kartını ve yine zanlı Muhammet Mavideniz’in anne ve babasına ait bir çok belgeyi polise ibraz ederek konu belgelerin sahtelenmiş olduğunu beyan ettiğini açıkladı. Zanlı Kılıç’ın sahteleme işinde zanlı Ahmet Türker’in kendisine yardımcı olduğunu ve belgeleri zanlı Tüeker’in sahtelediğini beyan ettiğini belirten tahkikat memuru, yapılan şikayet üzerine tahkikat başlatıldığını ve zanlı Ahmet Türker, Ali Kılıç ve Muhammet Mavideniz’in tutuklandığını açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak zanlı Ahmet Türker, Ali Kılıç ve Muhammet Mavideniz’in 11 Ekim 2018 tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhlerinde 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatarak, alınan bu sürede zanlı Türker ile Kılıç’ın emare alınan telefonları ile sahtelenmiş olduğuna inanılan belgelerin incelenmek üzere PGM’ye gönderildiğini belirtti.

1 kişi daha aranıyor…

Meselenin tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturma neticesinde meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan zanlı Ali Mavideniz’in şubeye celp edildiğini belirterek, zanlı Ali Mavideniz’in gönüllü ifade verdiğini ve işlediği suçları itiraf ettiğini açıkladı. Zanlı Ali Mavideniz’in evinde arama yapıldığını ifade eden tahkikat memuru, yapılan aramada 1 adet cep telefonunun bulunarak emare alındığını söyledi. Tahkikat memuru, zanlı Ali Mavideniz’in vermiş olduğu gönüllü ifadesinde mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Mehmet Mavideniz ile 1 kişiden daha bahsettiğini belirterek, zanlı Mehmet Mavideniz’in 12 Eylül 2018 tarihinde gece yarısından sonra Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçerken tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Zanlı Mehmet Mavideniz’in herhangi bir gönüllü ifade vermediğini belirten tahkikat memuru, zanlının yaptığı sözlü beyanında mesele ile ilgili herhangi bir bağlantısının bulunmadığını söylediğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın

devam ettiğini ve 1 kişinin daha arandığını ifade eden tahkikat memuru, tüm zanlıların 3’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3’er gün daha…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ahmet Türker, Ali Kılıç, Muhammet Mavideniz, Ali Mavideniz ve Mehmet Mavideniz’in tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.,

Anahtar Kelimeler:
Ahmet TürkerAli Kılıç Muhammet MavidenizAli Mavideniz Mehmet MavidenizSahteEvrak
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