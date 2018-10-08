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Tutuklanan maganda sayısı 14 oldu

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Tutuklanan maganda sayısı 14 oldu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen “Vahim Zarar”, “Kasti Hasar”, “Ciddi Darp”, “Tecavüzkâr Alet Taşımak”, “Kanunsuz Topluluk” ve “Rahatsızlık” suçlamasıyla tutuklanan zanlılar Abdurrahman Kaylak, Ömer Gezer, Ziya Can Boylu, Ramazan Kızıltoprak, Nurullah Uslu, Ali Erişik, Caner Kurumuş, Umut Büyükaslan, Adil Uslu, Yunus Uzun, Can Sakınmaz, Cuma Altay, Umut Göksu ve Koray Ahmet tutuklanarak bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görev yapan polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman, 03 Ekim 2018 tarihinde 18.20 raddelerinde Şirinler Sokak Gönyeli adresinde, Caner Kurumuş’un trafikte kavga ettiği kişi sanıp, Nardın Akram Hassan’ı berberden çıkışını bekleyerek, kanunsuz olarak toplanan yaklaşık 20 kişi tarafından tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurmuş oldukları demir cop, sopalar ve döner bıçağı ile saldırdıklarını söyledi. Olayda saldırganların, müştekinin sağ eline bir kaç kez vurmak suretiyle sağ elinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğratarak, elleri ve ayakları ile müştekinin vücudunun muhtelif yerlerine vurarak ciddi şekilde darp ettiklerini anlattı. Polis memuru Tarman, zanlının boynunda takılmış olan 22 ayar altın zincir kolyeyi çekmek suretiyle kopmasına ve ayakları ile SUL 229478 plakalı aracın sağ ön kapısına vurmak suretiyle kasti kasara uğrattıklarını mahkemeye aktardı. Polis, kamera kayıtlarında görülen zanlıların tutuklandığını kaydetti.

Tarman, zanlı Can Ziya Boylu’nun olay anında zanlı Koray Ahmet’e verdiği döner bıçağının, Ahmet’in kaldığı apartmanda bulunarak emare alındığını söyledi. Zanlıların polise, “Birbirimizi satmak adamlık değil. Ben ötekini satmam” şeklinde beyanlarda bulunduğunu ve polise yardımcı olmadığını mahkemeye aktardı. Tarman, incelenecek kamera kayıtları, aranan şahıslar ve emareler olduğunu belirtip, zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 14 zanlının da üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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