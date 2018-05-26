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Temizliğe gittiği evden para çaldı

Girne’de temizliğe gittiği evden 430 TL para çalan kişi tutuklandı

Temizliğe gittiği evden para çaldı

Girne’de temizliğe gittiği evden 430 TL para çalan kişi tutuklandı

26 Mayıs 2018 Cumartesi 11:00
Temizliğe gittiği evden para çaldı

25.05.2018 tarihinde, Girne’de G.M.K. (K-47) temizlik işleri için gittiği ikametgahın salonunda dolap içerisinde muhafaza edilen toplam 430 TL parayı çalmıştır.  Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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