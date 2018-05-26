Temizliğe gittiği evden para çaldı

25.05.2018 tarihinde, Girne’de G.M.K. (K-47) temizlik işleri için gittiği ikametgahın salonunda dolap içerisinde muhafaza edilen toplam 430 TL parayı çalmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
26 Mayıs 2018 Cumartesi 11:00
Girne’de temizliğe gittiği evden 430 TL para çalan kişi tutuklandı
25.05.2018 tarihinde, Girne’de G.M.K. (K-47) temizlik işleri için gittiği ikametgahın salonunda dolap içerisinde muhafaza edilen toplam 430 TL parayı çalmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.