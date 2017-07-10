Polisiye Olaylar:
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10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:37

Teminatla Serbest Bırakıldılar

Teminatla Serbest Bırakıldılar
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Kenevir zanlıları teminata bağlandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da alınan ihbar üzerine 3 farklı evde yapılan aramada hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Oghenemine Udjor, Taofeek Omobode Quadri, Naubuisi Victor Ejimadu teminata bağlanmak üzere bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hasan Derman olayla ilgili bulguları aktardı. Derman 6 Temmuz tarihinde saat 19.00 – 19.30 raddelerinde alınan ihbar üzerine öncelikle zanlı Oghenemine Udjor’un ikametgâhında yapılan aramada içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ile hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gram ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis ayrıca mesele ile ilgili yürütülen soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Taofeek Omobode Quadri’nin ikametgâhında yapılan aramada ise içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara bulunduğunu ifade etti. Polis memuru Derman yine huzurda bulunan zanlı Naubuisi Victor Ejimadu’nun ikametgâhında yapılan aramada ise içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ile hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ancak etki etme olasılıkları bulunmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmeleri ve 3’er bin TL nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.


 
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HintkeneviriUyuşturucuOghenemine UdjorTaofeek Omobode QuadriNaubuisi Victor Ejimadu
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