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22 Şubat 2017 Çarşamba 14:30

Teminatla Serbest Bırakıldı

Teminatla Serbest Bırakıldı
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Kenevir zanlısı teminata bağlandı

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da Lokmacı Kara kapısından, KKTC'ye giriş yapmak isterken üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulunan zanlı Jihad Halawani teminata bağlanmak üzere bugün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam huzurda bulunan zanlı Jihad Halawani’nin Lokmacı Kara kapısından ülkemize 18 Şubat tarihinde saat 19.00 sıralarında girmek istediği sırada hareketlerinden şüphelenilmesi sebebi ile polis tarafından üzerinde yapılan aramada, 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve 8 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.


 
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Anahtar Kelimeler
LefkoşaLokmacıUyuşturucuJihad Halawani
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