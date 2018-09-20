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Teminatı yerine getiremedi

Teminatı yerine getiremedi

20 Eylül 2018 Perşembe 18:28
Teminatı yerine getiremedi

Galadima teminatı yerine getiremedi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kermiya’da bir evin balkon kapaısından içeri girmeye çalışırken suçüstü yakalanan zanlı Jamin Sani Galadima tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis zanlı Jamin Sani Galadima’nın 19 Eylül tarihinde saat 21.50 raddelerinde Kermiya bölgesinde ikamet eden 79 yaşındaki Ş.Ö’ye ait ikametgahın kuzey kısmında bulunan kilitlli mutfak kapısını zorlayarak açmaya çalıştığı esnada ev sahibi tarafindan fark edilmesi sonucu olay mahalline çağrılan polis ekipleri tarafından tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün ispati vücut etmesi ve 30 bin TL nakit teminata yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getirmeyen zanlı getirinceye değin cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Jamin Sani GaladimaHırsız
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