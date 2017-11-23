Polisiye Olaylar:
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23 Kasım 2017 Perşembe 18:34

Tehditle Servet Topladı

Tehditle Servet Topladı

Tehditle Servet Topladı
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Tehditle Servet Topladı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lemar’da hırsızlık yapan C.T isimli şahsı tehdit edip 25 bin Sterlin nakit para ve 250 bin TL değerinde ziynet eşyası alan zanlı Gülen Dilnavaz Gencer tutuklanarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Yavuz mahkemede verdiği ifadede, zanlı Gülen Dilnavaz Gencer’in “Sahtekârlıkla Para ve Eşya Temini” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Ömer Yavuz, olayın 2017 yılı içinde meydana geldiğini, zanlının yakın tanıdığı olan C.T.’yi 2017 yılı içerisinde Naci Talat caddesi üzerinde faaliyet gösteren alışveriş merkezinden aldığı çikolataları ödemeyi unuttuğu yönünde kendisini uyardığını söyledi. Yavuz, zanlının C.T.’ye “Lemar’ da yaptığın olayın büyümesini istemezsen bize ödeme yapacaksın” dediğini ve kendisine ödeme yapmasını istediğini kaydetti.

MAFYA İŞE KARIŞTI

Polis memuru Ömer Yavuz, zanlının C.T.’den 25 bin Sterlin nakit para ve 250 bin TL değerinde ziynet eşyalarını aldığını belirtti. C.T.’nin konuyu yakınlarına anlatması üzerine olayın polise yansıdığını belirterek soruşturma başlattıklarını kaydeden Yavuz, zanlının tespit edilerek tutuklandığını anlattı. Zanlının polise gönüllü ifade verip işlediği suçu itiraf ettiğini, C.T.’den aldığı para ve altınları mafyaya verdiği yönünde itirafta bulunduğunu ifade eden polis, Gencer’in suç ortaklarının olduğunu ve olayın açığa kavuşması için soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

YARIN YENİDEN MAHKEMEDE

Emarelerin kayıp olduğunu, zanlının ise gönüllü ifadesi bulunduğunu belirten Ömer Yavuz, soruşturmanın selameti için Gencer’in 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması talebinde bulundu. Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlı aleyhinde soruşturmanın yeni başladığını, olayla ilgili suç ortaklarının arandığını belirterek Gülen Dilnavaz Gencer’in 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.


 
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Gülen Dilnavaz GencerHırsızlıkHırsız
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