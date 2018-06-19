Tehdit zanlıları tutuksuz yargılanacak

Tehdit zanlıları tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Hamitköy’de alacak verecek yüzünden silahla ev bastığı gerekçesi ile tutuklanan zanlıve ona yardım ettiği iddia edilen zanlı, soruşturmanın tamamlanmasının ardından bugün teminat için Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mustafa Parlak olayla ilgili bulguları aktardı. Parlak huzurda bulunan zanlıların 13 Haziran 2018 tarihinde Lefkoşa Hamitköy’de meydana gelen “kanunsuz ateşli silah taşıma, tasarruf, korkutmak amacyla silah taşıma ve mülke tecavüz suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis, zanlıların 13 Haziran tarihinde saat 16.00 raddelerinde Hamitköy’de sakin Eda Gezici’nin Aldora 28 Daire 2 adresindeki ikametgâhına gidip, abisi Murat Gezici’nin kendilerine olan borcunu ödemediği ve nerede olduğunu söylemediği gerekçesi ile Eda Gezici’nin müsaadesi olmadan konu ikametgâh içerisine girerek mülke tecavüz suçunu işlediklerini belirtti. Polis, zanlı Muhammet Suat Güner’in ayrıca beraberinde getirmiş olduğu siyah renk tabancayı korkutmak maksadıyla Eda Gezici’ye gösterdiğini söyledi. Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlıların tutuklandığını söyledi. Polis memuru Mustafa Parlak, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, 5 bin TL nakit teminat yatırmaları ve her zanlı için birer kefilin 25’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.