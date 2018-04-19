Tecavüzcüye 9 yıl hapis cezası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Boğazköy’de eski kız arkadaşını darp ettiği, başını yere vurduğu, boğazını sıktığı veettiği gerekçesiyle yargılananhakkındaki dava bugün karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık uzun süreli hapse mahkûm edildi. Ağır ceza heyeti, cinsel tecavüz başta olmak üzere 7 davadan yargılanan sanığı 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkından verilen kararı Girne Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Fadıl Aksun açıkladı.

Başkan Aksun, 18 Haziran 2017 tarihinde saat 02.00 sıralarında A.A. isimli genç kadının evine gitmek üzereyken eski erkek arkadaşı olan sanığın, A.A.’nın elini büküp, kucağına alıp eve sokmaya çalıştığını bu sırada genç kadının kaçmaya teşebbüs ettiği ancak başaramadığını söyledi. Aksun, sanığın zorla eve soktuğu genç kadının elleri ile boğazını sıktığını, başını yere vurduğunu ve orada tecavüz ettiğini aktardı. Başkan Aksun, tüm bu olaylar olurken A.A.’nın 9 yaşındaki oğlunun yan odada olduğunu kaydetti. Başkan Aksun, cinsel suçlar içerisinde “Cinsel tecavüz suçunun” ömür boyu hapis öngördüğünü, suçlar arasında en tepede olduğunu ifade ederek, cinselliğin bir özgürlük olduğunu kimsenin diğerinin rızası olmadan bu hakkı ihlal edemeyeceğini kaydetti. Aksun, “İster evlilik ister evlilik dışı, ,ister eşi ister sevgilisi olsun kimse kimseye zorla cinsel temasta bulunamaz. Buna hakkı yoktur” dedi.

Sanığın A.A.’nın eski erkek arkadaşı olması ve cinsel geçmişlerinin olmasının işlenen suçu maruz gösteremeyeceğini kaydeden Başkan Aksun, sanığın tecavüz suçu işlerken genç kadının 9 yaşındaki çocuğunun orada olmasını hiçe saydığını, yaşanan olayın çocuk üzerinde bırakacağı etkiyi umursamadığını, bunun da sanık aleyhine değerlendirdiklerini söyledi.Aksun, sanığın kıskançlık yüzünden bu suçu işlediğine dair beyanda bulunduğunu belirterek, bunu da maruz karşılayamayacaklarını, işlenen fiilin insani bir duygu ile açıklanamayacağını kaydetti.

Aksun, sanığın tecavüzün ardından genç kadının cep telefonunu yere çakıp kırdığını, yardım istemesini engellediğini de belirtti.İşlenen suçun ciddiyetine vurgu yapan Aksun, cinsel suçların arttığını, 2015 yılında vuku bulan 15 dava varken, 2016 ve 2017 yılında bu suçların 29’a yükseldiğini kaydetti. Sanığa ceza takdir ederken kamu yararını ön planda tuttuklarını belirten Başkan Aksun, sanığa uzun süreli hapislik dışında başka bir ceza veremeyeceklerini söyledi. Aksun, oy birliği ile sanığı 9 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.