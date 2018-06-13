Tecavüzcü tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da aynı evde kaldığı 26 yaşındaki baldızına tecavüz eden Türkmanistanlı işçi 38 yaşındaki Atamurat Orunov , iki gün tutukluluğun ardından bugün teminat talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ahmet Kavan olayla ilgili bulguları aktardı. Kava, zanlı Atamurat Orunov'un 10 Haziran saat 00.30 sıralarında Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da Yusuf Kaptan Sokak No. 25 adresinde birlikte kaldığı 26 yaşındaki baldızı R.Y.’ye evin salonunda tecavüz ettiğini söyledi. Polis, şikayetin aynı gün yapıldığını ve zanlının aynı gün saat 13.00 sıralarında evinde tespit edilerek tutuklandığını ifadee etti. Kavan, tecavüz esnasında zanlı ile R.Y. arasında boğuşma yaşandığını, bu sırada R.Y.’nin zanlının sırtını tırmıkladığını söylediğini ve doktor raporuyla bunun teyit edildiğini söyledi. Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, zanlının cinsel saldırı suçu işlediğini, bu suçun müebbet hapis öngördüğünü, zanlının serbest kalması halinde kaçma ihtimali olduğunu ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 ayı geçmeyen bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verirken, söz hakkı alan zanlı çok pişman olduğunu söyleyerek, mahkemeden af diledi.